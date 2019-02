Sacii de rafie, o avere la Primăria Arad

ARAD. O achiziţie cu semne de întrebare, o achiziţie care lasă loc de interpretări. Asta a făcut Primăria Arad la finalul anului trecut. În luna decembrie 2018, municipalitatea a decis să cumpere… saci de rafie. Nu comentăm cât de utilă este această achiziţie, dar putem comenta pe marginea preţului plătit: 10.000 de lei pentru 2.000 de saci, respectiv 5 lei pentru fiecare sac de rafie. Suma achitată nu este una uriaşă, dar preţul plătit pentru fiecare bucată este enorm, de patru ori peste preţul pieţei. Dar să vedem exact ce a dorit să cumpere Primăria Arad: potrivit anunţului de achiziţie, care este public pe SEAP, platforma naţională de achiziţii, s-a dorit cumpărarea a 2.000 de saci de rafie de dimensiunea 60X110 centimetri. Practic, sunt clasicii saci de rafie, care pot suporta o greutate de 50 de kilograme. Anunţul pus de Primărie pe SEAP se referă la achiziţia directă, iar achiziţia a fost postată în data de 12 decembrie, după ora 17:00, când marea majoritate a firmelor nu mai lucrează. Dar nu şi firma SC Calla Bona SRL, din Zimand Cuz, sat aparţinător de comuna Zimandu Nou. În aceeaşi seară, de 12 decembrie, la ora 20:25, un reprezentat al societăţii a răspuns la anunţul Primăriei Arad şi a „punctat” achiziţia de 10.000 de lei. A doua zi dimineaţă, la ora 8:11, când ochii oamenilor sunt încă păienjeniţi, iar corpul cere cafea, achiziţia a fost confirmată de municipalitate în condiţiile date: 5 lei/sac, 10.000 de lei întreaga achiziţie.

Preţ uriaş

Poate că aceste „cumpărături” ale Primăriei Arad nu ne-ar fi sărit în ochi, doar că suma achitată a fost una mult prea mare pentru nişte saci. Am început să căutăm şi să ne interesăm despre preţurile sacilor. Pe un site de internet am găsit aceiaşi saci de rafie, de aceleaşi dimensiuni, 60X110, la preţul de… 1,44 lei bucata. Pe un alt site, sacii se vând la 1 leu bucata, în timp ce un alt ofertant vine cu un preţ de 1,08 lei pe bucată. Toate preţurile sunt cu mult mai mici decât cele plătite de Primăria Arad. Totuşi, acest preţ „umflat” nu pare să îi fi speriat pe responsabilii de achiziţii ai municipalităţii.

Din Zimand Cuz

După cum am menţionat deja, norocoasa firmă care a prins cei 10.000 de lei de la Primărie este Calla Bona SRL, din Zimand Cuz. Am încercat să îi contactăm pe reprezentanţii societăţii, dar fără succes. Nu au răspuns la telefon.