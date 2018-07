Săgeata Verde, disponibilă, dar…nedorită?

La începutul verii lui 2017, Consiliul Județean Arad și Compania de Transport Public anunțau că vor organiza, la fiecare sfârșit de săptămână, curse cu Săgeata Verde până la Ghioroc. Încă de dinainte de începerea curselor, organizatorii anunțau că „Săgeata Verde este un real succes”, asta pentru că se rezervaseră toate locurile. Cu un bilet de 20 de lei, curioșii puteau face drumul până la Ghioroc cu tramvaiul Săgeata Verde, construit acum mai bine de o sută de ani, puteau vizita depoul de tramvaie și muzeul viței de vie din Ghioroc. De ghidatul grupurilor de vizitatori se ocupau, gratuit, voluntarii Asociației Turism Alternativ, prin proiectul Arad Free Tours.

O vară „de succes”

Curiozitatea arădenilor s-a stins după vreo două luni, așa că numărul de vizitatori ai Săgeții Verzi s-a redus treptat, circulând de câteva ori cu câte 5-10 oameni. Au fost și curse anulate, pe motiv că nu se făcuseră rezervări destule. După o vară „de succes”, tramvaiul a fost tras pe dreapta. Motivul e cunoscut, dar nu e declarat.

Două întrebări, un singur răspuns

Am înaintat cereri către Compania de Transport Public Arad, cea care deține tramvaiul, dar și calea de rulare, și către Consiliul Județean Arad, cel care organizase anul trecut tururile. Am dorit să aflăm dacă vor mai fi curse săptămânale cu Săgeata și, în cazul în care nu vor mai fi organizate, să aflăm motivul. Ni s-a răspuns doar dintr-o parte.

„Săgeata e disponibilă”

Claudiu Godja, directorul general al CTP Arad, ne-a răspuns prin a-și cere scuze că a întârziat câteva zile cu informațiile. „Din punctul nostru de vedere, Săgeata Verde este disponibilă în continuare. Am avut o discuție cu cei de la Consiliul Județean în legătură cu gradul de uzură și vechimea Săgeții. Nu are aceleași sisteme de siguranță ca în zilele noastre, e fragilă, așa că e indicat să nu ne folosim prea mult de ea. Dar este disponibilă, depinde doar de Consiliul Județean dacă mai face tururile săptămânale sau nu. Și la circuitul prin podgorie am înțeles că anul ăsta va fi o altă compoziție și nu mai include acea deplasare cu săgeata de la Arad la Ghioroc”, spune acesta.

Doar neoficial

De cealaltă parte, însă, de la Consiliul Județean Arad nu am primit niciun răspuns, deși cererea a fost făcută acum peste o lună de zile, responsabilii de comunicare ignorând Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Cel mai probabil, răspunsul va veni abia după publicarea acestui articol, ca o „mustrare” la adresa noastră. Pe surse, am reușit să aflăm din interiorul instituției că proiectul tururilor cu Săgeata Verde a fost abandonat pentru că „era prea mare bătaia de cap”. Tot pe surse am aflat și faptul că voluntarii care se ocupaseră anul trecut de ghidarea grupurilor nu au fost informați nici până în ziua de azi asupra faptului că tururile nu vor mai avea loc și anul acesta.

Planuri pentru muzeu

Compania de Transport Public a amenajat în urmă cu câțiva ani un muzeu al tramvaielor, în incinta depoului de la Ghioroc. Modalitățile de vizitare sunt, însă, incerte. „Muzeul de la Ghioroc este deschis, poate fi vizitat conform programului afișat acolo (la Ghioroc, pe internet nefiind disponibile informații – n.r). Vrem să-l și extindem pentru anul viitor, avem un subsol foarte frumos, rustic, unde vrem să amenajăm un spațiu pentru degustare de vinuri. Tot cu cei de la Consiliul Județean suntem în discuții să vedem cum am putea face ca muzeul de la Ghioroc să fie administrat de Complexul Muzeal Arad, pentru că, vă dați seama, altfel ar ști ei să se ocupe de un spațiu expozițional”, precizează directorul CTP.

Potențial în sus și-n jos

De cel puțin 15 ani, vorbim în continuu despre potențialul turistic al orașului Arad. Despre amplasarea geografică foarte bună, despre potențialul centrului orașului, sau al celor câteva note de identitate ale urbei, cum este și Săgeata Verde, de exemplu. Însă de făcut, nu facem nimic. Dezbatem potențialul orașului, ne mândrim cu potențialul, potențialul în sus și în jos, dar de exploatat, să-l exploateze altcineva, căci noi nu lucrăm câtuși de puțin la valorificarea acestuia. Apoi ne plângem că Bihorul, spre exemplu, are dublul numărului de turiști de care se bucură Aradul (anul trecut, de exemplu, Bihorul a avut cu 119% mai mulți turiști decât Aradul).

Rămânem tot cu tranzitul

Până își vor da seama autoritățile că, de fapt, pentru a face Aradul atractiv în ochii turiștilor e nevoie nu de târguri ale turismului sau de pliante învechite, ci de fațade restaurate, spații pietonale, oraș curat și ofertă culturală bogată, până atunci vom rămâne cu cei 13-14 mii de „turiști” care ne vizitează lunar, majoritatea în hotelurile de pe centură, aflându-se în trecere spre occident sau spre casă.