Șahiștii de la Vados, impresie bună la „Europene”

Au participat peste 1300 de jucători, printre care și patru tineri jucători ai Șah Club Vados Arad. „A fost o competiție dură la care jucătorii noștri au făcut față cu brio. Costi Lup (Under 12) și Patrick Mărunțiș (Under 14) au terminat cu 4 respectiv 4,5 puncte, rezultate bune având în vedere că ambii au fost debutanți la o competiție de o asemenea anvergură. Victor Magold, mic în categorie la Under 16, a terminat cu 4 puncte, dar cu plus la elo, în timp ce Filip Magold, și el sub categoria U12, a avut cel mai bun rezultat din delegația României la această categorie, terminând pe locul 23, cu 6 pncte și un plus de 100 de puncte la elo”, ne-a informat Alin Câmpeanu, președintele Șah Club Vados Arad.