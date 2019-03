Salarii mai mari pentru angajaţii Primăriei

Un proiect de hotărâre aparent banal – referitor la salarizarea angajaţilor Primăriei – a reuşit să încingă spiritele în şedinţa extraordinară de joi a Consiliului Local Municipal. Documentul făcea referire la: *stabilirea salariului de bază în sumă de 2.080 lei (fără sporuri și alte adaosuri), pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad al cărui salariu de bază se situează sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; *stabilirea salariului de bază în sumă de 2.350 lei (fără sporuri și alte adaosuri) pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad al cărui salariu de bază se situează sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi care este încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare; *stabilirea salariului de bază în sumă de 8.350 lei pentru funcția publică de director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad începând cu drepturile salariale ale lunii februarie 2019, la care se adaugă norma de hrană legal stabilită.

Pledoarie pentru angajaţi

În fapt, tocmai salariul directorului Poliţiei Locale a constituit punctul de pornire a discuţiilor. Cel care a dat tonul a fost consilierul Marin Lupaş: „Mi se pare anormal şi cred că Primăria, în frunte cu domnul primar, va trebui să reglementeze această situaţie. Despre ce este vorba: directorul Poliţiei Locale are un salariu preconizat şi cred că negociat undeva la 8.350 de lei. Nu am o problemă cu această sumă. Am o problemă cu faptul că majoritatea angajaţilor din Primărie au salarii foarte mici, Aradul situându-se printre ultimele judeţe din ţară, cu salarii foarte mici. Nu mi se pare normal ca un angajat cu studii superioare, cu vechime de un an de zile, să aibă un salariu de 2.350 de lei. În acest sens, aş dori ca în frunte cu domnul primar Falcă şi cei doi viceprimari, cei care conduc urbea să se gândească la o soluţie ca, în bugetul care urmează, să îi aibă în vedere pe oamenii cu care lucrează şi să facă aceste modificări. Pentru că salariile sunt deosebit de mici” – a subliniat Marin Lupaş.

Replica viceprimarului

Intervenţia consilierului independent nu a rămas fără replică. Aceasta a fost exprimată de viceprimarul Călin Bibarţ: „La nivelul Primăriei, majorările, negocierile de salarii care s-au aprobat ca efect al legii în urmă cu un an de zile, au avut loc. Referitor la Poliţia Locală, fiind postul vacant, rămas cu salarizarea veche de 3.000 şi ceva de lei net, iar directorii din Primărie au ajuns undeva în jurul sumei de 5.000 de lei net – adică 8.000-9.000 de lei brut – acum am fost obligaţi prin lege să ridicăm salariile deoarece a crescut minimul pe economie şi nu pot să rămână sub acel barem. Iar crescând minimul pe economie, următorul nivel al funcţionarilor au fost depăşiţi de debutanţi şi a trebuit să intervenim şi acolo. Cu această ocazie – fiind vorba de un singur post – am adus şi salariul directorului Poliţiei Locale la nivelul directorilor din Primărie. Pentru cei la care făcea referire domnul Lupaş, în discuţia cu domnul primar, a spus că la momentul când avem buget, putem discuta despre aranjări ale salariilor în cadrul Primăriei. Pentru că acolo nu este vorba de o persoană sau două, ci de mult mai multe şi de un impact bugetar mai mare.

Aprobat

În cele din urmă, proiectul de hotărâre privind unele măsuri în materia salarizării personalului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad a fost aprobat fără probleme, generând votul unanim al aleşilor.