Salariile de la CET „nu sunt de interes public”

În vederea documentării pentru ancheta privind salariile bugetarilor arădeni, Jurnal Arădean/aradon.ro a făcut o cerere în baza Legii 544/2001 (legea accesului liber la informații) către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru a afla ce lefuri au angajații companiei. Fiind o companie aflată în subordinea Primăriei Municipiului Arad sau mai exact a Consiliului Local Municipal și finanțată anual cu sume mari de bani din bugetul local, am considerat că este dreptul arădenilor să știe cu ce lefuri sunt plătiți lunar angajații societății.

Nu intră sub incidența legii

Nu același lucru l-au considerat de cuviință – pe bună dreptate, de altfel – și cei din conducerea CET Hidrocarburi, însă. Înființată în anul 2009, societatea pe acțiuni se află sub autoritatea Consiliului Municipal Arad, primind de la aceștia anual sume considerabile de bani. De ce spunem că pe bună dreptate au considerat cei de la CET că salariile lor nu sunt publice? Pentru că în Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public nu se menționează faptul că și societățile comerciale, asociațiile, fundațiile etc. ce utilizează bani publici intră sub incidența legii.

Moral?

Totuși, trecând de cadrul legal care nu îi obligă – însă le permite – să își facă publice salariile, ne îndreptăm privirile înspre moralitatea situației. Cât este de moral faptul că deși angajații CET sunt plătiți (și) din fonduri publice, oferite de Consiliul Local Municipal, aceștia refuză să își facă remunerațiile publice? Nu vom lua noi rolul unui judecător, ci vă lăsăm pe voi să decideți.

Declarațiile de avere

Singura sursă din care putem afla ce lefuri au cei din conducerea CET Hidrocarburi este lista declarațiilor de avere. Conform declarațiilor pentru anul 2016, contabilul șef al instituției era remunerat lunar cu aproximativ 6.500 de lei (câștigând 78.000 de lei anual), inginerul șef cu câte 6.400 de lei în fiecare lună (77.000 de lei într-un an), în timp ce directorul general primea șase mii de lei lunar (72.000 de lei anual).