Salariile mici și posturile blocate au „umplut paharul” profesorilor

Sindicatul Democratic din Învățământ Arad, alături de alte astfel de entități din țară, atrage atenția Guvernului României asupra multitudinii problemelor din învățământ, acutizate în ultima perioadă şi asupra faptului că acestea au condus la nemulțumiri majore în rândul angajaților din educație, membri de sindicat.

„Ne-am săturat de promisiuni electorale, postelectorale și preelectorale. Constatăm că, în mod repetat, aceste promisiuni nu s-au respectat și nici nu există intenția de a fi respectate”, transmit reprezentanții SDÎ Arad. Aceștia cer rezolvarea urgentă a unor probleme precum cele de natură salarială, cele determinate de costul standard per elev, ori blocarea posturilor în învățământ.

Discriminări în sistem

Reîncadrarea personalului din învățământ, la data de 1 iulie 2017, conform Legii–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ce a generat discriminări în sistem, metodologia de calculare a sporurilor și indemnizațiilor cuvenite salariaților din sistem, ce a dus la scăderea salariilor, scăderea veniturilor cu 200 de lei a celor încadrați cu jumătate de normă și faptul că cei cu normă de două ore nu vor încasa absolut nimic sunt doar câteva dintre problemele grave pentru care Sindicatul cere o rezolvare deîndată.

Bani puțini, posturi blocate

„Valoarea foarte mică a costului standard per elev, dar și inexistența coeficienților suplimentari de diferențiere și de corecție, a generat an de an insuficiența fondurilor pentru plata salariilor”, transmit reprezentanții SDÎ. La nivel de unități de învățământ se procedează la reducerea posturilor, comasarea claselor și chiar desființarea unor unități de învățământ, ca urmare a acestui cost standard per elev.

Totodată, sindicaliștii se arată nemulțumiți și de blocarea posturilor în învățământ, pe întreaga perioadă a anului 2018. „Singura soluție prin care se poate evita blocajul în sistemul educațional o reprezintă adoptarea unui act normativ, de cel puțin aceeași forță juridică, și care să permită ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din învățământul de stat”, spun reprezentanții sindicatului.

Rezolvare, sau protest

Reprezentanții sindicatului arădean, membru al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ din România, atrag atenția și asupra faptului că este absolut necesară invitarea conducerii Federației la o întâlnire cu reprezentanții Guvernului, în cel mai scurt timp posibil, pentru a identifica împreună soluțiile de rezolvare a problemelor prezentate. „În cazul în care Guvernul României nu va găsi soluții de rezolvare a acestora, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va declanșa acțiuni de protest, începând cu ultima decadă a lunii februarie, acțiuni ce pot culmina cu declanșarea grevei generale”, declară prof. Dănuț Ieneșescu, președintele Sindicatului Democratic din Învățământ Arad.

UPDATE. Federația Sindicatelor a înaintat adrese către trei miniștri și către premierul țării. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat adrese cu nemulțumirile și cerințele lor către Viorica Dăncilă, Valentin Popa, Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici. Cele patru adrese au fost înregistrate la Guvernul României. Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor Publice.