Salbă de medalii arădene la „Naționalele” de aerobic!

CS Universitatea Arad – antrenori Ramona Haidu şi Elena Odorog – şi-a reconfirmat valoarea şi a cucerit nu mai puţin de zece medalii naţionale, iar la final s-a ales cu Trofeul Gineta Stoenescu, adică primul loc pe ţară în clasamentul pe cluburi! Clubul condus de Ovidiu Şerban, cu un total de 137 de puncte, a fost urmat la mare distanţă, în ierarhia pe cluburi, de UNEFS Bucureşti, 101,5 puncte şi Farul Constanţa, 89,5 puncte. Clubul gazdă, CSM Arad, s-a clasat pe locul şapte, cu 42,5 puncte, iar CS Urania a terminat pe locul zece, cu 20,5 puncte.

CS Universitatea, zece medalii şi cel mai bun club din ţară!

Revenind la CS Universitatea, la categoria seniori, Elena Odorog a cucerit bronzul la individual feminin, iar Zsofia Meszar s-a clasat pe locul cinci. La juniori 15-17 ani, s-au remarcat Daniel Ţavoc, aur naţional la individual masculin, Anamaria Rugină şi Darius Branda, medaliaţi cu bronz la perechi mixte, Daniel Ţavoc, Darius Branda şi Vlăduţ Pop, medaliaţi cu argint în proba de trio, Anamaria Rugină şi Sorina Nistor, locul cinci, respectiv locul opt, la individual feminin. La categoria juniori 12-14 ani, Alexandra Popa e vicecampioană naţională la individual feminin, iar Hanna Cojita s-a clasat pe locul cinci, Vlăduţ Popa a cucerit aurul la individual masculin, iar Beniamin Mujdei s-a ales cu bronzul. Kalista Brisan şi Vlăduţ Popa au obţinut medalia de bronz la perechi mixte, Hanna Cojita şi Beniamim Mujdei s-au clasat pe locul şapte, iar Hanna Cojita, Kalista Brisan şi Beniamin Mujdei au urcat şi ei pe a treia treaptă a podiumului la trio. Anamaria Popa, Cătălina Popa şi Ana Balint, respectiv Giulia Tripa, Andreea Arbonie şi Mara Rubinstein s-au clasat pe poziţiile şase şi şapte în aceeaşi probă de trio, în vreme ce grupul format din Andreea Arbonie, Anamaria Codru, Anna Balint, Cătălina Popa şi Kalista Brisan a cucerit medalia de argint. La juniori 9-11 ani, Alessia Coman, Sara Pătroi şi Dora Rubinstein au încheiat pe locul şapte la trio, iar Sara Pătroi şi Dora Rubinstein s-au clasat pe patru la grup.

Promisiuni pentru un podium de concurs

Performanțele sportivilor de la CSU Arad au fost remarcate astăzi – în cadrul unei conferințe de presă – de Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, Ramona Lile, care a ținut să îi felicite pe sportivi, dar și pe Ramona Haidu și Ovidiu Șerban. Marea promisiune e un podium de concurs, de care clubul duce încă lipsă, cu atât mai notabilă performanța de la Naționale: „Sportivii au obținut rezultate foarte bune, iar totul a culminat cu trofeul câștigat, adică primul loc în clasamentul pe cluburi. Vreau să le asigur acel podium, iar când am o obsesie mă țin de ea!”. Ovidiu Șerban, președinte al clubului, se declară mulțumit de rezultate: „Ne-am așteptat la aceste rezultate și mă bucur că am învins cluburi puternice precum UNEFS și Farul, cu sportivi la loturile naționale de seniori și juniori. Sper să avem în curând și acel podium, care ne-ar ajuta foarte mult. Oricum, am demonstrat că suntem cel mai bun club din țară, la mare distanță de următoarea clasată.” Ramona Haidu, artizana din spatele performanțelor sportivilor, a ținut și ea să evidențieze rezultatele de excepție obținute în acest an:„În istoria acestor Campionatelor Naționale, de când s-au organizat, e prima oară când trofeul pentru cel mai bun club, vine la Arad. Sunt mulțumită de cele zece medalii și vreau să îmi felicit toți sportivii. Vreau să evidențiez și aportul clubului pepinieră, CS Urania, de unde ne facem selecția, acolo încep copiii să practice acest sport la vârste de 4-5 ani și apoi se cern valorile și îi aruncăm în competiții la 7 ani.”

Rezultate bune şi pentru CS Urania

CS Urania Arad, antrenori Damaris Pană şi Denisa Maxinan, a concurat la categoria juniori 9-11 ani, obţinând următoarele rezultate: Laura Crimpei, Andreea Dragoş şi Iasmina Varga, locul patru la la grup, Amalia Branda, Bianca Mureşan, Bianca Cîmpan, Anastasia Popa şi David Blidar, locul opt în aceeaşi probă, Anastasia Popa şi David Blidar, locul patru la pereche mixtă, Bianca Cîmpan, Anastasia Popa şi David Blidar s-au clasat pe locul nouă la trio, iar Andreea Dragoş, Iasmina Varga şi Laura Crimpei au obţinut locul 14.

Melissa Fărcuţa, medaliata CSM-ului arădean

Clubul gazdă, CS Municipal Arad – care are şi meritul organizării de excepţie, alături de Federaţia Română de Gimnastică, Ministerul Tineretului şi Sportului şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Arad – a obţinut o medalie de bronz, prin Melissa Fărcuţa la individual feminin, categoria juniori 12-14 ani. La aceeaşi categorie, trioul format din Melissa Fărcuţa, Maia Balogh şi Ana Derevciuc a ratat de foarte puţin podiumul, clasându-se pe locul patru, iar Alexandru Berbece a ocupat locul şapte la individual masculin. La juniori 9-11 ani, Alexandra Păulescu, Alina Căpitan şi Maria Neacşu s-au clasat pe locul şase la trio, Larisa Rîpaş, Cristina Berbece şi Anamaria Gui au terminat pe opt în aceeaşi probă, iar grupul format din Cristina Berbece, Anamaria Gui, Alexandra Păulescu, Maria Neacşu şi Alina Căpitan, a venit pe locul şase.

Aradul a fost o gazdă excelentă

Antrenorii de la CSM Arad sunt Elza Fărcuţa, Alexandra Cicirean şi Andrada Bunaciu. „Toată lumea a fost foarte mulţumită de organizare, iar aici ţin să mulţumesc Federaţiei, Ministerului şi DJTS-ului, partenerilor şi sponsorilor noştri. Nivelul competiţiei a fost ridicat, iar arădenii s-au putut bucura, timp de două zile, de un foarte frumos spectacol. Toţi sportivii au fost premiaţi, iar Aradul a fost per total la înălţime”, ne-a declarat Elza Fărcuţa, care are şi satisfacţia unei medalii obţinute de fiica sa.