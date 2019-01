Salvatori printre cifre

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad și-a prezentat, joi, 17 ianuarie, bilanțul pe anul trecut. Este vorba despre mii de misiuni, multe dintre ele pentru stingerea incendiilor, intervenții ale SMURD de salvare a victimelor și de descarcerare, toate desfășurându-se la momentul la care ISU Arad se confruntă cu un deficit mare de personal și cu deficit de 50 la sută în ceea ce privește tehnica de intervenție. „Anul trecut au avut loc peste 8.000 de intervenții. Foarte multe intervenții au fost pentru stingerea incendiilor, aproximativ 500. Peste 7.000 de intervenții au fost ale SMURD, 72 de intervenții de descarcerare și multe alte misiuni. De asemenea, în anul 2018, subunitățile inspectoratului au fost dislocate în sprijin atât în județul Sibiu, cât și în județul Caraș Severin. Totodată, anul trecut, județul Arad s-a confruntat cu o serie de inundații pentru care a trebuit să se intervină în mai multe puncte ale județului”, a declarat maiorul George Pleșca, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad.

La bilanțul prezentat de lt.col. Gârbău Cristian, inspectorul șef al ISU Arad, a fost prezent și colonelul Benone Duduc, șeful Direcției de Prevenire din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care a atras atenția atât asupra deficitului de personal și al tehnicii de intervenție, cât și asupra faptului că se face tot posibilul ca prin diferite programe de finanțare să se aducă în curtea ISU Arad autospeciale noi. S-a vorbit despre greutățile cu care se confruntă pompierii arădeni, despre faptul că în ciuda acestui lucru ei fac față solicitărilor, având o medie de 24 de intervenții pe zi. Adică o intervenție pe oră.

„Ați putut face față la 24 de intervenții pe zi”

„Este o onoare și o bucurie pentru mine să fiu prezent la activitatea de evaluare aferentă anului 2018 și să pot transmite salutul și aprecierea comenzii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Acesta este scopul principal al prezenței mele aici. Dincolo de cifrele prezentate, pe care le putem analiza și la nivel central, e vorba de greutățile pe care, din păcate, am putut să le constat în prezentarea făcută de inspectorul șef. Mă refer la deficiențe, la greutăți, dar am putut să constat și sprijinul și inițiativele de la nivel local prezentate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad. Am putut să văd greutățile în asigurarea rolului de autoritate care s-au văzut în cifre, în unele forme ale activității preventive, dar pe de altă parte trebuie să apreciez faptul că ați putut face față totuși, suplinind lipsa de personal, solicitărilor societății. Am văzut că ați putut face față la 24 de intervenții pe zi, în medie, având un timp de răspuns de 8 minute în mediul urban și 15 minute în mediul rural, în condițiile unui deficit însemnat de 50 la sută în asigurarea mijloacelor de stingere. De asemenea, am putut să iau act de deficitul însemnat de personal. Pe de altă parte constat faptul că la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad au intrat mijloace noi de intervenție și asta și datorită eforturilor noastre de la nivel central, programelor pe care Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Departamentul pentru Situații de Urgență le derulează și în care suntem implicați consistent în accesarea de fonduri europene, un demers pe care l-am râvnit mult prea mulți ani și care începe să-și arate roadele prin faptul că în dotarea inspectoratului a intrat o autospecială de lucru la înălțimi de 42 de metri, un autocamion cu sistem hidraulic și containerele aferente: unul de căutare-salvare și altul de iluminat, o autospecială pentru păstrare și transport decedați în regim frigorific, o motopompă de mare capacitate și terminând cu echipamentul de protecție individuală a servanților. Am putut să constat pe de altă parte sprijinul consistent al Consiliului Județean, cu o sumă importantă de aproape 450.000 de lei, care s-a materializat în diverse mijloace de intervenție și materiale și, de asemenea, de servicii necesare pentru buna funcționare a unității. Vreau să vă asigur ca perspective ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de faptul că acțiunea de dezvoltare va continua prin programele pe care le avem”, a declarat colonelul Benone Duduc din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Oamenii anului 2018

Printre cifre, deficit de personal și de tehnică sau promisiuni, au fost prezentați și pompierul anului și salvatorul anului. Este vorba despre plt.adj.șef Dan Onaca, care a fost desemnat pompierul anului 2018 din cauza multiplelor și complexelor intervenții la care a luat parte, și despre plt.major Cătălin Câlb – salvatorul anului. Acesta din urmă a salvat două femei vârstnice în urma unui incendiu izbucnit la un apartament din cartierul Confecții. Incendiul a izbucnit la etajul doi, iar femeile erau la etajul patru, ele fiind scoase din apartament de către plt.major Cătălin Câlb care a intervenit cu ajutorul autospecialei de lucru la înălțimi.