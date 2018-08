Sâmbătă, la Picnic Festival

Mii de oameni își petrec aici ziua sau seara cu prietenii, cu familia, degustând specialitățile dulci și sărate, berile artizanale sau vinurile, în timp ce pe scenă se succed trupele invitate. Sâmbătă, 18 august, pare că a fost și mai aglomerată decât vineri, iar lumea a ales să rămână la “Picnic” mult dupa ora 23 când programul scenei se încheie. Au cântat Pinholes, Next Ex și Otherside, iar azi, 19 august, urmează Byron, Cosmic Blues, Koszika & The HotShots și Dj Ghiuca.