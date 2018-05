Samuel Caba: „Târgul Economiei Arădene trebuie să fie o oportunitate pentru toți oamenii de afaceri arădeni”

„Membrii și simpatizanții Asociației Oamenilor de Afaceri Creștini – Christian Businessmen România-SUA au aflat de organizarea unui Târg al Economiei Arădene, menit să preamărească performanțele economiei județului. Manifestarea de marcă, organizată de autoritățile municipale și județene și găzduită de EXPO Arad ar fi trebuit să fie o imagine a economiei în plină ascensiune a Aradului. Din păcate, ne-am convins că în spatele imaginii triumfaliste prezentate de organizatori stă de fapt cu totul altceva. De bună credință, am fost contactat de câțiva oameni de afaceri, simpatizanți ai Asociației Oamenilor de Afaceri Creștini – Christian Businessmen, care au dorit să participe cu standuri la târg. Am contactat Camera de Comerț, Industrie și Agricultură dar mi s-a spus că de eveniment se ocupă Primnăria, Camera fiind doar gazdă, prin EXPO Arad. Mi s-a indicat să o caut pe o doamnă Adina, de la o firmă privată, care s-ar ocupa de fapt de târg. Aceasta m-a tot amânat, spunând să revin că va discuta despre dorința noastră. Chiar eu am dorit să particip cu un mic stand al unei firme la acest prestigios eveniment economic. Dar dorința mea nu s-a putut materializa deoarece am constatat că organizatorii nu au fost deschiși spre reprezentanții mediului de afaceri, având, probabil, alți preferați. Pentru organizarea unui asemenea eveniment, în viitor, sperăm ca organizatorii să se adreseze tuturor oamenilor de afaceri din Arad, nu doar unor firme preferate pe criterii care ne scapă. Un Târg al Economiei Arădene trebuie să oglindească economia reală a Aradului, nu să lase loc la interpretări nedorite. Este, de fapt, chiar în interesul Aradului și al oamenilor de afaceri arădeni să fie așa”, a declarat președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Creștini – Christian Businessmen România-SUA, Samuel Caba.