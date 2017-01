Sănătatea, prioritatea PSD Arad

Parlamentarii PSD de Arad sunt de părere că viziunea, prioritizarea investiţională şi păstrarea permanentă a caracterului transparent a cheltuirii banilor publici sunt principalii vectori ce trebuie urmăriţi într-o dezbatere ce vizează perspectivele de dezvoltare ale municipiului şi judeţului. Şi fac preferire la acest fapt după dezbaterea ce a avut loc joi la CJA la care au participat. Ba mai mult, arată că „în aceeaşi măsură, senatorul Mihai Fifor şi deputaţii Dorel Căprar, Florin Tripa şi Adrian Todor pun pe primul plan interesele cetăţenilor, nu jocurile politice şi orgoliile personale sau de grup”.

Ce mai spun parlamentarii PSD în comunicatul remis joi? „După cum am anunţat, PSD Arad susţine orice efort real al autorităţilor arădene, câtă vreme acesta nu alunecă în zona declarativă sau pe coordonate propagandistice. Nu suntem interesaţi în construit imagini publice ci dorim să ne facem datoria faţă de cetăţeni cu seriozitate şi profesionalism iar astăzi la dezbaterea publică de la CJA am demonstrat acest fapt. Dincolo de discursuri, luări de poziţii sau judecăţi individuale, noi considerăm absolut necesar ca domeniul sănătăţii să fie tratat cu prioritate, iar discutarea tuturor aspectelor ce privesc infrastructura medico-sanitară sau condiţiile de tratament să facă obiectul unei dezbateri de sine stătătoare. Am organizat anul trecut împreună cu deputatul Dorel Căprar o masă rotundă pe tema “Cancerul – un motiv major de îngrijorare pentru judeţul Arad”. Spuneam atunci că dezbaterea în cauză a fost doar o etapă a unui efort, pe care îl vom continua, în ideea de a coagula toți factorii de decizie pentru a găsi soluții și a genera proiecte cu adevărat valoroase pentru comunitate. Sunt convins că problemele delicate şi deloc facile se pot rezolva printr-un un efort comun deopotrivă al parlamentarilor de Arad cât și al autorităților locale.”, afirmă senatorul Mihai Fifor.

Deputatul Dorel Căprar a completat cu faptul că „orice joc politic încetează când vine vorba despre Arad, despre regiune şi este necesar să acţionăm şi să ne comportăm în acest spirit. Sper ca şi partenerii noştri politici să înţeleagă că interesul este comun şi că marile teme investiţionale trebuie gestionate prin analize complete şi fundamentate şi nu printr-un şir de sloganuri. Dezbateri precum cea desfăşurată astăzi la Consiliul Judeţean, unde am participat alături de colegii mei, este necesar să fie pregătite din vreme, iar discuţiile trebuie să pornească de la materiale minuţios elaborate şi nu de la opinii subiective sau mape redactate în pripă. Ne-am afirmat disponibilitatea de a fi parteneri de dialog într-un efort constructiv iar graba sau superficialitatea primarului Falcă sau a preşedintelui CJA Cionca de a înghesui teme fără un timp necesar de studiu sau o aprofundare a problematicii nu sunt de bun augur. Rămânem deschişi comunicării instituţionale şi dialogului argumentat şi considerăm întâlnirea de astăzi drept un prim pas important spre normalitate”.