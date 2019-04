Sâni gonflabili uriași au apărut pe mai multe clădiri din Londra

Deși pare o păcăleală de 1 Aprilie, acțiunea este de fapt una cât se poate de serioasă. Primii sâni au fost “dezgoliți” în data de 31 martie, zi în care se sărbătorește Ziua Mamei, în Anglia. A fost începutul unei campanii intitulate #FreeTheFeed, care urmărește să determine mămicile să se simtă mai confortabil atunci când alăptează în public. Mesajul campaniei nu a fost, însă, foarte bine transmis, astfel încât rețelele de socializare s-au umplut, în scurt timp, de fotografii urmate de mesaje de nedumerire ale utilizatorilor.

Campania s-a finalizat după două zile.

shoreditch its the nuttiest place ever theres currently a thing going where there’s just huge boobs everywhere i love this place pic.twitter.com/1wtgklZcN6 — annie ♌︎ (@GlRLPWRS) 1 aprilie 2019