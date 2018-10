Şansă mare pentru Wozniacki! Ce înseamnă abandonul Simonei de la Beijing în lupta pentru numărul unu mondial

Halep avea de apărat finala pierdută în 2017 în faţa lui Caroline Garcia, iar eliminarea din primul tur o face să rămână în fruntea WTA cu 8.061 de puncte strânse. Dar vestea proastă pentru Simona e că-i oferă danezei Caroline Wozniacki şansa de a se apropia şi a pune presiune înaintea Turneului Campioanelor de la Singapore, competiţie care va închide sezonul 2018 la finalul lui octombrie.

Wozniacki nu a intrat încă în concurs, urmând să deschidă cu meciul contra elveţiencei Belinda Bencic, dar are, deja, o motivaţie în plus la Beijing. Cu Simona eliminată, Caro, care are de apărat doar 120 de puncte pentru turul al treilea atins anul trecut, poate ieşi pe plus cu 880 de puncte, dacă ridică trofeul deasupra capului. În cazul unui succes, daneza ar ajunge la 6.490, ceea ce înseamnă că avansul Simonei după Beijing ar scădea la doar 1.571 de puncte.

Apoi, Simona va reveni pe teren înaintea turneului de la Singapore, la Moscova, în timp ce Wozniacki are varianta de a rămâne în Asia, la Hong Kong. În 2017, Caro a părăsit turneul de săptămâna viitoare în turul al doilea, iar un succes acolo ar ajuta-o să mai câştige încă 250 de puncte în faţa Simonei. În acest scenariu, diferenţa ar ajunge la doar 1.321 de puncte, iar duelul se va tranşa la Turneul Campioanelor.

Înainte de Singapore, Simona s-a înscris la competiţia Premeier de la Moscova (13-20 octombrie), una la care a cerut wild-card şi la care Wozniacki nu şi-a anunţat prezenţa. Totuşi, nu e exclus ca daneza să se răzgândească şi, în încercarea de a se apropia şi mai mult de Halep, să ceară, la rândul ei, o invitaţie pentru Kremlin Cup.

