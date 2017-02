Sântana, două echipe la turneul final!

Să vedem cum s-a ajuns aici, după disputarea meciurilor în sala de sport din Curtici, unde preşedintele Ghiţă Tăucean şi administratoarea sălii, d-ra Ana, au asigurat condiţii excelente: 1.Citizens Of Arad 5 p (plus 4); 2.Frontiera Curtici 5 p (plus 3); 3.Frontiera Pilu 4 p; 4.Viitorul Sepreuş 1 p (Grupa A); 1.FC Sântana 2016 6 p (victorie în meciul direct); 2.Înfrăţirea Iratoşu 6 p; 3.Aqua Vest Arad 4 p; 4.Crişul Chişineu Criş II 1 p (Grupa B). Au urmat semifinalele: Sântana – Curtici 5-1 şi Citizens – Iratoşu 2-1. Meciuri de clasament: locul 7-8, Sepreuş – Chişineu Criş II 3-0; locul 5-6, Pilu – Aqua Vest 3-0; locul 3-4, Iratoşu – Curtici 0-3. Marea finală: Sântana – Citizens 2-1.

Antrenorul-jucător al câştigătorilor de la FC Sântana 2016, Cosmin Popa, a spus, la final: „Trebuie să recunoaștem că nivelul acestei zone nu a fost unul foarte ridicat, dar asta nu scade nimic din meritul băieților. Am dovedit că am fost mai buni decât restul adversarilor, ne bucurăm că orașul Sântana merge cu două echipe la turneul final. Vom încerca să facem o figură frumoasă și acolo, deși suntem conștienți că ne va fi greu. Suntem, totuși, o echipă de Liga 6-a ce nu se antrenează aproape deloc și asta s-ar putea să conteze”. Iată lotul finaliştilor de la FC Sântana 2016: Iulian Stan, Cosmin Popa, Sorin Vandor, Radu Stan, Ionel Bălăban, Cristian Pascariu, Ioan Rus, Adrian Curta, Vlad Popescu.