Sântana va avea „Centru cultural”

„Începe construcția casei de cultură a orașului”, anunță Primăria Orașului Sântana. Proiectul „Construire și dotare centru cultural-tip-în localitatea Sântana, oraș Sântana, județ Arad” este finanțat de Compania Națională de Investiții, investiția ridicându-se la 4.2 milioane de lei.

Clădirea va avea un modul parter plus etaj, ce va cuprinde o sală de 250 de locuri, foaier, anexe, depozit, cabină și spațiu tehnic și un birou, un modul parter plus etaj care va cuprinde „spațiile cu activități liniștite, sală de conferințe, spațiu expoziții, centru de informare, săli activități (cercuri), birou administrativ, spațiu bibliotecă – mediatecă, spațiu muzeu local”, spun cei de la Primăria Orașului Sântana. Cel de-al treilea modul va avea parter și trei etaje și va cuprinde „nodul de circulație verticală și grupuri sanitare pentru modulele unu și doi dar are și rolul de a articula primele două module ca element «balama»”, conform aceleiași surse. Suprafața construită va fi de puțin peste 1.200 de metri pătrați, edificiul urmând a fi ridicat în imediata vecinătate a Primăriei Orașului Sântana. Proiectul ar trebui să se încheie la finalul anului 2021.

„Construcția clădirii va costa 4.228.235,92 lei cu TVA și este finanțată de Compania Națională de Investiții. Primăria Orașului Sântana va suporta doar costurile branșamentelor, care sunt estimate la 30.762,61 lei cu TVA, iar după finalizarea construcției, costurile cu amenajarea terenului”, transmit cei de la Primăria Sântana.