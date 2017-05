Șantierul tipic românesc: o lucrare cu prea mulți „Dorei”

Un șantier care sfidează atât Palatul Administrativ, cât şi pe arădeni. Cel de pe strada Grigorescu. Şi odată cu el o problemă locală veche de când lumea parcă: faptul că străzile iubitului nostru municipiu sunt toate pline de cratere, gropi și șanțuri, unele cât „casa” toate create de lucrări de… modernizare. Iar, o dată cu şantierul şi cu problema, revenim şi la clasicele întrebări: De ce sunt sparte străzile și nu avem inspectori care să verifice companiile de utilităţi care fac aceste lucrări? De ce companiile sunt lăsate să stea cu șantierul în lucru ani de zile? De ce nu curg amenzile? Sunt întrebările la care e greu de răspuns chiar şi acum şi folosind drept exemplu strada Nicolae Grigorescu, o stradă pe care o urmărim de aproape un an și jumătate. O stradă care și acum este toată spartă. Vinovații? Cei de la compania Delgaz Grid, fosta companie E-on Gaz, care încă lucrează acolo. Sau aşa ar trebui pentru că aşa a fost informat executivul local. Căci din şantier nu poate fi vorba, ci doar de cratere.

Din toamna lui 2015

Totul a început aici în toamna lui 2015, când excavatoarele și muncitorii au început să spargă Bulevardul Vasile Milea, segmentul Primăria Arad – Tribunal. În data de 13 octombrie 2015, în articolul „Centrul, sub „povara” gazului”, vă anunțam că cei de la gaz vor înlocui conductele de gaze naturale de pe strada Nicolae Grigorescu, Bulevardul General Dragalina și Bulevardul Vasile Milea, în lungime totală de 1,2 kilometri, valoarea investiției fiind de un milion lei. Ei bine, dacă segmentul de pe Vasile Milea, Primărie – Tribunal, a fost deja reabilitat, Nicolae Grigorescu nu este gata nici acum, la aproximativ doi ani de zile de când au demarat lucrările. Ba mai mult, muncitorii s-au reîntors de mai multe ori și au spart din nou carosabilul, după ce inițial părea că lucrarea este gata. Compania de gaz a avut nevoie de un an de zile să spargă, să remedieze, să aducă la starea inițială ca mai apoi să o ia de la capăt. Am precizat aceste aspecte în articolele „Grigorescu: o lucrare made în România” – din 24 septembrie 2016, respectiv „Au spart din nou bulevardul Vasile Milea”, publicat în 25 octombrie 2016 pe www.aradon.ro.

După un an, mai un racord

Am contactat reprezentanții Primăriei Muncipiului Arad pentru a afla de ce nu se iau măsuri și de ce o lucrare întinsă pe doar o bucățică de stradă de aproximativ 300 de metri nu poate fi terminată în atâtea luni de zile. Iată ce ne spun cei din Palatul Administrativ. „Reprezentanții companiei Delgaz Grid au anunțat că în acest moment nu au terminat lucrările pe Nicolae Grigorescu. Mai trebuie efectuat un racord, la intersecția dintre Vasile Milea cu Nicolae Grigorescu. Reprezentanții companiei au estimat că vor termina lucrările până la finalul lunii iunie. Această stradă este inclusă în programul de reabilitare PNDL, iar acum se așteaptă doar ca cei de la gaz să finalizeze lucrarea tocmai pentru a nu fi spartă din nou. După aceasta, cu siguranță strada va fi reabilitată”, au declarat pentru Jurnal arădean/aradon reprezentanții Primăriei Municipiului Arad. Din păcate, pe aşa zisul şantier de pe Girgorescu sigurele lucrări care lipsesc sunt muncitorii şi utilajele. Iar absenţa asta e vizibilă cu ochiul liber zi de zi, de luni întregi.

În loc de concluzie, o suferinţă

Din păcate, şantierul de pe Grigorescu este o altă dovadă că Primăria Muncipiului Arad fie nu se impune, fie nu are pârgiile legale necesare pentru a se impune și se vede nevoită să aştepte după programul să-l numim relaxat al companiilor de utiliăţi ce deţin monopolul în domeniu. Acelaşi şantier de pe Grigorescu este o nouă dovadă a faptului că cei de la Delgaz Grid nu sunt prea stresaţi de faptul că strada Nicolae Grigorescu, toată spartă şi peticită, facilitează accesul dinspre Vasile Milea înspre Bulevardul Revoluției a sute de locuitori din oraş. Dar şi o dovadă a faptului că arădenii nu contează, că iarna lui 2016 a fost cu mult noroi pe acestă stradă, că vreme de mai bine de un an cei de la gaz nu au binevoit să termine cu mizeria din centru, în timp ce telescoapele, bucșele și arcurile mașinilor conduse de arădeni s-au făcut desigur praf. Acest exemplu care se petrece sub ochii noștri, lângă „Corso”, continuă, din păcate, în tot municipiul. Mai e mult până departe!