„Sânzienele”, trei decenii de folclor la Arad

Grupul folcloric „Sânzienele”, care activează sub egida Centrului Cultural Judeţean Arad, a fost înfiinţat în anul 1987, la Şcoala populară de Arte, de către profesoara Mărioara Miclea şi promovează cu prioritate cântecul şi portul tradiţional arădean. În acești 30 de ani de activitate grupul a strâns un repertoriu impresionant de peste 150 de cântece populare culese din aria folclorică arădeană, promovate în 12 albume muzicale. Costumul purtat de „Sânziene”, cunoscut sub numele de „costumul cu pui tablă” (denumire care face referire la bogăţia cusăturii din mâneca iei), are o vechime de aproape un secol şi provine din salba de sate de pe malul stâng al Mureşului precum Căpâlnaş, Birchiş, Ostrov, Ţela.

Conservarea folclorului arădean

„În urma activităţii artistice impresionante a acestui grup vocal, Centrul Cultural Judeţean Arad a hotărât să cuprindă în calendarul de evenimente pe anul 2017 un spectacol aniversar «Sânzienele – trei decenii de activitate de cercetare, conservare şi promovare a cântecului tradiţional arădean». Din dorinţa de a prezenta cântecul arădean în forma sa nealterată, din primăvara anului 2016, grupul «Sânzienele» colaborează cu nou înfiinţata orchestră de muzică populară «Mărunţelul» a cărei conducere muzicală o semnează acordeonistul Liviu Birta”, a declarat profesoara Mărioara Miclea.

Festivaluri în țară și străinătate

În cele trei decenii de activitate „Sânzienele” au participat la festivaluri folclorice din ţară şi străinătate, la spectacole artistice alături de nume consacrate ale folclorului românesc, precum şi la filmări ale televiziunilor naţionale şi locale ce au ca specific promovarea cântecului tradiţional. De-a lungul anilor, din grupul Sânzienele s-au desprins tinere cu potenţial vocal solistic excepţional, astăzi nume sonore în viaţa artistică locală şi naţională. Le amintim aici pe: Voichiţa Suba, Paula Paşca, Aura Bonchiş, Ioana Luguzan şi Roxana Suciu.