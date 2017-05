Sărbătoarea pomului de mai „Maibaum”

Dacă la origini sărbătoarea era organizată strict de tinerii germani, aceștia dansând îmbrăcați în portul tradițional specific localității, în jurul unui pom împodobit festiv, licitând mielul, simbolul tinereții, purității și al primăverii, „Maibaum” sau pe românește „Sărbătoarea pomului de mai” a căpătat în ultimii ani un caracter multicultural, interetnic, transfrontalier.

După exodul în masă al germanilor din România, cuprins în imediata perioadă de după Revoluția din ’89 și până pe la mijlocul anilor ’90, eveniment care a marcat și Sântana, obiceiul a fost reluat de elevii și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Ştefan Hell” din Sântana, prin inițiativa doamnei prof. dr. Ana Höniges și cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Sântana, al FDRG și HOG Sântana.

„La această activitate extracurriculară au participat pe lângă elevii școlii și ansamblul „Busuiocul” condus de referent cultural Rozalia Pașca, ansamblul „Banat-Ja” din Arad, reprezentanți ai Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” – Arad, ai Funkforum-ului (Timișoara), studenți din Germania, oficialități locale şi reprezentanți ai comunității locale. La buna organizare și desfășurare a evenimentului au contribuit părinții elevilor și îndeosebi brutăria „Cuptorul Vrăjit” din Sântana (reprezentant Delia Szatmari), S. C. ROMGERA Sântana (director Valentin Vlaicu) și S. C. Elektrokontakt EKR – România, președintele Comitetului de Părinți al școlii, Carmen Rodina. Mieii au fost câștigați anul acesta de Sonya Höniges (clasa a VI-a G) și Patrick Groo (clasa a I-a G). După încheierea licitației câștigătorii au fost însoțiți acasă cu fanfară și alai” – spune prof. dr. Melania Raab.