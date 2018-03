Șase ani de închisoare pentru tentativa de omor asupra pădurarului Sorin Jiva

La un an de la producerea nefericitului eveniment de pe raza comunei Brazii, satul Iacobini – când paznicul de vânătoare Sorin Jiva, angajat al Ocolului Silvic Gurahonţ, a fost împuşcat – Tribunalul Arad a dat prima sentinţă în acest caz: şase ani de închisoare pentru Valentin Tămaş. Dacă iniţial, la momentul trimiterii în judecată, acesta era inculpat pentru comiterea infracţiunilor de complicitate la tentativă de omor şi complicitate la uzul de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, ulterior, instanţa a decis schimbarea încadrării juridice în tentativă la infracţiunea de omor şi infracţiunea de uz de armă fără drept.

Pedeapsa, în detaliu

Practic, instanţa a contopit trei pedepse în ceea ce-l priveşte pe Valentin Tămaş: 5 (cinci) ani închisoare pentru tentativă la infracţiunea de omor, 1 an şi 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de armă fără drept şi 1 an şi 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. „În baza art.38 alin.1 rap. la art.39 alin.1 lit.b Cod Penal contopeşte pedepsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 6 ani închisoare” – se arată în soluţia Tribunalului Arad. Cu precizarea că din pedeapsa aplicată se scade durata reţinerii şi arestării preventive (10.03.2017-19.06.2017).

Instanţa a mai decis să-l oblige pe inculpatul Valentin Tamaş „să plătească părţii civile suma de 10.000 lei cu titlu de daune materiale şi respectiv suma de 50.000 euro cu titlu de daune morale” şi „să plătească statului suma de 15.000 lei ce reprezintă cheltuieli judiciare”.

De asemenea, Valentin Tămaş nu mai are dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de armă, dreptul de a comunica partea vătămată Jiva Sorin Viorel şi cu membrii familiei acesteia, precum şi dreptul de a se apropia de locuinţa părţii vătămate şi locul său de muncă, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei închisorii. Toate acestea, „din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată”.

Valentin Tămaş nu şi-a recunoscut fapta. El poate face apel la soluţia Tribunalului Arad în termen de 10 zile de la pronunţare (care a avut loc pe 7 martie 2018).

Achitaţi

În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi doi inculpaţi în dosarul privind tentativa de omor asupra pădurarului Sorin Jiva, Tribunalul Arad a decis achitarea acestora. E vorba de Călin Surda, care a fost învinuit de săvârşirea infracţiunii nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, şi de Ioan Claudiu Bodea, învinuit de săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă.

Firul evenimentelor din martie 2017

În iulie 2017, când inculpaţii au fost trimişi în judecată, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad stabiliseră următoarele: „În urma probatoriului administrat în cauză a rezultat faptul că în seara zilei de 09.03.2017, în jurul orei 19.00, inculpatul Tamaş Valentin, însoţit de o persoană neidentificată până în prezent (AN), se aflau în zona Văii Iacobini (com. Brazi) având asupra lor arme letale pe care erau montate lanterne. Cum în acelaşi timp, persoana vătămată J.S.V., angajat al D.S.G. în calitate de maistru de vânătoare, cobora pe un drum forestier cu autoturismul său de la locurile unde hrănise animalele sălbatice, autorul neidentificat (AN) a tras două focuri de armă asupra acestuia, unul în timp ce se afla în autoturism şi al doilea în afara acestuia, folosind cartuşe confecţionate artizanal cu alice având diametru de peste 7 mm. Persoana vătămată J.S.V. fiind rănită, a reuşit să se deplaseze de la faţa locului până la o cabană din apropiere de unde a fost transportată ulterior la spital cu multiple plăgi împuşcate care au necesitat pentru vindecare 50-55 zile de îngrijiri medicale, viaţa fiindu-i totodată pusă în primejdie.”