Șase luni pline la jandarmi

Furt, tâlhărie, distrugere, lovire sau alte violențe, infracțiuni în domeniul silvic, pescuitului și acvaculturii, infracțiuni în domeniul produselor accizabile, sau, pe scurt, infracțiuni cu care au avut de-a face jandarmii arădeni în primele șase luni ale acestui an. 303 autori au fost identificați de jandarmi. S-au întocmit acte de sesizare pentru 304 infracțiuni constatate. Tot în primele șase luni ale acestui an, jandarmii au aplicat peste 1.000 de sancțiui contravenționale, în valoare de 389.135 de lei și 154 de avertismente scrise. Efectivele inspectoratului au ridicat în vederea confiscării și predării organelor abilitate 21.660 fire de țigarete (760 pachete de țigări), în aceste cauze fiind întocmite acte de sesizare pentru infracțiunea de <<colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia>>.

La proteste, la sport și la cultură

În cele șase luni care au trecut, jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au executat 4.565 de misiuni de asigurare a ordinii publice, dintre care

22 (la care au luat parte 328 de jandarmi) au fost executate la manifestații de protest, și aici ne referim la protestele de la începutul acestui an, în timp ce 62 de misiuni (la care au participat 469 de jandarmi) au fost executate la manifestații sportive, cum ar fi meciurile de fotbal din cadrul ligii a II-a și a III-a și la evenimente precum Raliul Aradului. Jandarmii au asigurat ordinea publică în cadrul a 60 de manifestații cultural artistice, cum ar fi zilele localităților din județ. În Stațiunea balneoclimaterică Moneasa, acolo unde jandarmii au un post permanent, au fost executate 184 de misiuni de menținere a ordinii publice pe traseele turistice și în stațiune. 368 de jandarmi au fost folosiți în cele 184 de misiuni desfășurate la Moneasa.

Împreună cu Poliția, jandarmii au executat 2.621 de misiuni de menținere a ordinii publice, fiind folosiți, în medie, 20 de jandarmi zilnic, în timp ce în cooperare cu Poliția de Frontieră Arad, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad au executat, 170 de misiuni în cadrul cărora au fost folosiți 680 de jandarmi. Misiunile împreună cu polițiștii de frontieră au fost executate împotriva migrației ilegale.

La școli și la alegeri

Unde și-au mai făcut simțită prezența jandarmii arădeni în primele șase luni ale acestui an? „Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad execută misiuni de menținere a ordinii publice în zona adiacentă a 18 instituții de învățământ preuniversitar, din municipiul și județul Arad, unde sunt folosiți 15 jandarmi zilnic. În această perioadă, efectivele unității au asigurat protecția BEJ Arad, precum și la Tipografia Guttenberg cu ocazia desfășurării <<Alegerilor locale parțiale 2017>>. Pe timpul desfășurării alegerilor, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad a asigurat două capacități de intervenție în localitățile Almaș și Covăsânț, cu un efectiv de 9 jandarmi.

Obiective

Ce și-a propus Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad pentru îmbunătățirea activității pe linia misiunilor/activităților de ordine și siguranță publică/pază? Colonelul Nicolae Sorin Axenti, inspectorul șef al instituției, a declarat că prioritare sunt „creșterea gradului de siguranță al cetățeanului în zona de responsabilitate a unității, operaționalizarea dispeceratului de monitorizare și intervenție la obiectivele din competență și operaționalizarea punctului de comandă mobil, un suport important pentru luarea deciziilor pe timpul asigurării măsurilor de ordine publică la manifestații cu public numeros”.