Şase mari maeştri internaţionali, la Arad

Cea de a 12-a ediţie a Festivalului Internaţional de Şah de la Arad – „unul dintre cele mai puternice din ţară, dacă nu chiar cel mai puternic” – debutează astăzi la Hotel Continental. Aproape 600 de concurenţi din 21 de ţări participă la turneele din cadrul Festivalului. Numai la Arad Open – principala competiţie din Festival – sunt înscrişi aproximativ 400 de jucători. Între participanţi se află şi şase mari maeştri internaţionali. Pe lângă Arad Open, însă, mai sunt şi turnee dedicate amatorilor (cu elo sub 1900, respectiv elo sub 1600) şi turnee dedicate copiilor (under 10 şi under 8). Înscrierile se mai pot face chiar miercuri, în prima zi de Festival, înainte de începerea primei runde, care are loc la ora 16. Pentru înscriere, e nevoie de două poze tip buletin şi copie de pe actul de identitate.

Festivalul Internaţional de Şah este organizat de Şah Club Vados, susţinut financiar de Centrul Municipal de Cultură şi Fundaţia Alber. Deşi în mod tradiţional, evenimentul de la Arad se desfăşura la începutul lunii august, anul acesta a fost decalat pentru a nu se suprapune cu Campionatul European de Şah pentru Copii şi Juniori. Astfel că turneele din cadrul Festivalului vor avea loc în perioada 24 – 31 iulie 2019.