“Satelitul” a pierdut la Szeged

De cateva minute, pe terenul sintetic al Centrului de antrenament al echipei maghiare Szeged, s-a terminat meciul de verificare dintre echipa locala si cea secunda a clubului UTA.

Primul gol a cazut repede, in min.12, cand Maksimovic a centrat de pe stanga, iar Tomsic a marcat din fata careului mic: 1-0.

Pana atunci, insa, maghiarii puteau deschide scorul inca din min. 2, dar Zdrentan a respins de pe linia portii o minge sutata de Maksimovic.

Nou sositul Nedelcu a avut egalarea in varful bocancului, dar mingea sutata de acesta, in cros, spre vinclu, a fost deviata in corner (min. 22).

Dupa pauza, gazdele au avut mai mult initiativa, dar Muresan s-a opus desprinderii pe tabela, parand lovitura libera executat de Nemeth (min. 55).

Totusi, in min. 83, s-a facut 2-0, la o faza elaborata de atac a celor din Szeged, Gonczo marcand cu un sut sec, de la sapte metri. UTA parwa ca nu are puterea sa revina, mai ales ca cei mai buni jucatori, Dobrean si Nedelcu erau deja schimbati. In plus, antrenorii Pacurar si Oprescu nu au aveau la dispozitie mai multi jucatori, plecati in Spania cu prima echipa. Si totusi, in prelungiri, aradenii au beneficiat de un penalty, scos de Coada. Dinculescu a reusit sa reduca din handicap, dupa care s-a fluieratfinalul jocului, scorul final fiind 2-1.

Szeged: Dongo – Ikonomo, Laszik, Schrammel – Nemeth, Buzasi, Mendebara, Maksimovic, Ordogh – Tomsic, Peter. Au mai jucat: Forro, Grunvald, Gonczo, Burany, Gajag, Racz, Levai, Vago.

UTA: Muresan (Debre) – Zdrentan, Wild (Iuga), Lazar, Dinculescu – Bigiu (Mandache), Dobrean (Coada), D. Dan, Toma, Covaci – Nedelcu (Turcanu).