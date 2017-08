„Satelitul” și juniorii intră în scenă

UTA Under 19 este pregătită, în 2017-2018, de Costel Bogoșel, Mihai Petcuț, Adrian Ungur și Alexandru Țamboi. Staff-ul tehnic contează pe: Mureșan, Creța, Debre – Gabor, Savin, Onuțan, Sabău, Curta, Frai, Laza, L. Bodri, T. Bodri, A. Bodri, Gruiescu, Lezeu, Obrad, Țuța, Stan, Faur, Petcuț, Țîrlea.

UTA Under 17 îi are la timonă pe Alexandru Gaica și Vasile Sin, iar efectivul e compus din: Zamfir, Iucie – Haloș, Spătar, Szalka, Pașcu, Mohaci, Dumitru, Isac, Hrezdac, Popovici, Selegean, Merian, Răzban, Duma, Cornean, Tăședan, Hațegan, Nistor.

Site-ul „Bătrânei Doamne” mai informează că cele două echipe de juniori intră în arenă duminică după-amiază, când la Arad (terenul din Sînicolaul Mic) sosește LPS Oradea. Se joacă de la 16:00 respectiv 18:00.

UTA II va fi compusă din jucătorii pe care Adrian Mihalcea nu îi va folosi la Liga a II-a, plus tinerii puși la dispoziție de la UTA U19 și U17. ”Satelitul” începe competiția în 19 august, pe teren propriu (ICRTI), în compania celor de la CS Glogovăț. Se joacă de la ora 18:00, pe banca tehnică roș-albă stă tandemul Adrian Ungur – Sandu Gaica.