Săvârșin, sat cultural al României

Inițiat în 2015, proiectul „Satele culturale ale României” este organizat anual de Asociația Cele Mai Frumoase Sate din România, sub patronajul Ambasadei Franței în România și a Delegației Wallonie-Bruxelles la București. Scopul acestuia este să promoveze patrimoniul cultural și turistic al satului românesc.

Preselecția de dosare s-a făcut la nivel național, una dintre condiții find aceea ca satul să aibă cinci evenimente culturale importante într-un an și ca acestea să se desfășoare anual. Zilele Cetății, Festivalul Național de Literatură „Dorel Sibii”, Tabăra de creație a tinerilor scriitori din România, Târgul de bucate regale și Festivalul obiceiurilor de iarnă „Alaiul dubașilor” sunt cele cinci evenimente anuale care i-au oferit Săvârșinului șansa să candideze la acest titlu.

„Am întocmit dosarul și am fost anunțați că ne-am calificat în finala concursului. Am fost invitați la București să prezentăm candidatura, iar la final am reușit să obținem titlul” – declară Ioan Vodicean, primarul comunei Săvârșin. Alături de Săvârșin, titluri a mai fost obținut de localitățile Piscu (Ilfov), Vorona (Botoșani), Sângeorgiu de Mureș (Mureș), Bonțida (Cluj), Miroslava (Iași), Tulgheș (Harghita), Deda (Mureș), Turcău (Neamț), Lujerdiu (Cluj), Bacia (Hunedoara) și Dragomirești (Dâmbovița).

Din județul nostru, comuna Șiria a reușit și ea să obțină titlu de „Sat cultural al României”, la ediția de anul trecut a concursului.