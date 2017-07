Saxofonistul Rolling Stones, în concert la Arad

Alături de Balazs Elemer Group din Ungaria, ce îl vor acompania instrumental, Tim Ries va urca pe scena din Parcul Mihai Eminescu în cadrul Festivalului STRARAD.

Tim Ries a cântat și a înregistrat albume alături de nume precum Stevie Wonder, Paul Simon, Donald Fagen, Michael Jackson, Blood, Sweat and Tears, Rod Stewart, Lyle Lovette și alți câțiva zeci de artiști. În 2005, Ries a lansat albumul The Rolling Stones Project, în anul 2008 lansând și „Stones World”, ambele fiind versiuni proprii ale clasicelor piese ale formației britanice, rearanjate de acesta într-o manieră jazz.

La Arad, acesta va cânta pe 22 iulie alături de Balazs Elemer, cel mai râvnit compozitor și toboșar de jazz din Ungaria. În 2000, Balazs și-a înființat propria formație, care a primit deja de două ori premiul Fonogram (Hungarian Music Awards). Ascultându-le muzica celor din Balazs Elemer Group, faci o călătorie muzicală în jurul lumii, din Ardeal, de pe malurile Târnavelor până în Brazilia, pe malul Amazonului. Alături de saxofonistul Tim Reis, vor urca pe scenă Komjaty Aron la chitară, Balazs Josef la pian, Lakatos Pecek Krisztian la bass și Balazs Elemer la tobe.

Concertul Tim Ries&Balazs Elemer Group va avea loc pe 22 iulie, în Parcul Eminescu din Arad, în cadrul Festivalului STRARAD, organizat de Centrul Municipal de Cultură Arad și produs de Combinatul Urban de Cultură. Intrarea este gratuită, la fel ca și la celelalte evenimente din cadrul festivalului STRARAD.