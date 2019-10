Scad preţurile asigurărilor pentru autoturisme

ARAD. Autoritatea de Supraveghere Financiară a făcut publice noile tarife de referinţă pentru asigurările autoturismelor. Iar, potrivit acestor informaţii proaspete, şoferii care nu au produs evenimente rutiere ar putea plăti poliţe mult mai ieftine. În schimb, valoarea asigurărilor auto pentru şoferii care au provocat incidente rutiere soldate cu pagube ar putea să crească cu până la 180 la sută. Dar să le luăm pe rând. Tariful de referinţă pentru şoferii sub 30 de ani a crescut puţin de tot în privinţa motoarelor sub 1200 cmc (centimetri cubi), cu 5 lei. Pentru aceeași categorie de vârstă a scăzut cu 19 lei pentru categoria 1201-1400 cmc, cu 150 de lei pentru categoria 1401-1600 cmc, cu 23 de lei pentru motorizările de 1601-1800 cmc și cu 233 de lei pentru 1800-2000 cmc. Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste între 31 şi 40 de ani a crescut uşor în privinţa motoarelor sub 1200 cmc, cu 3 lei. Pentru aceeaşi categorie de vârstă a scăzut cu 13 lei pentru categoria 1201-1400 cmc, cu 103 de lei pentru categoria 1401-1600 cmc, cu 15 de lei pentru motorizările de 1601-1800 cmc şi cu 197 de lei pentru 1800-2000 cmc.

Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste între 41 şi 50 de ani a scăzut puţin în privinţa motoarelor sub 1200 cmc, cu 7 lei. Pentru aceeaşi categorie de vârstă a scăzut cu 23 lei pentru categoria 1201-1400 cmc, cu 119 de lei pentru categoria 1401-1600 cmc, cu 29 de lei pentru motorizările de 1601-1800 cmc şi cu 218 de lei pentru 1800-2000 cmc.

Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste între 51 şi 60 de ani a crescut uşor în privinţa motoarelor sub 1200 cmc, cu 13 lei. Pentru aceeaşi categorie de vârstă a scăzut cu 3 lei pentru categoria 1201-1400 cmc, cu 92 de lei pentru categoria 1401-1600 cmc, cu 2 de lei pentru motorizările de 1601-1800 cmc şi cu 182 de lei pentru 1800-2000 cmc.

Şi la seniori

Tarifele stabilite de ASF s-au modificat şi pentru şoferii care au vârste de peste 60 de ani. Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste peste 60 de ani a crescut uşor în privinţa motoarelor sub 1200 cmc, cu 12 lei. Pentru aceeaşi categorie de vârstă a scăzut cu 4 lei pentru categoria 1201-1400 cmc, cu 92 de lei pentru categoria 1401-1600 cmc, cu 2 de lei pentru motorizările de 1601-1800 cmc şi cu 182 de lei pentru 1800-2000 cmc.

Sunt şi creşteri

Chiar dacă, pentru marea majoritate a motorizărilor, valoarea asigurărilor va scădea mai mult sau mai puţin, există două categorii clare de motorizări pentru care poliţele vor fi mai scumpe. Este vorba despre motoarele de 2001-2500 cmc şi cele peste 2501 cmc. Tariful de referinţă pentru şoferii sub 30 de ani a crescut cu 27 de lei pentru motoarele 2001-2500 cmc şi cu 793 de lei pentru motoarele de peste 2501 cmc. Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste între 31 şi 40 de ani a crescut cu 60 de lei pentru motoarele 2001-2500 cmc şi cu 551 de lei pentru motoarele de peste 2501 cmc. Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste între 41 şi 50 de ani a crescut cu 39 de lei pentru motoarele 2001-2500 cmc şi cu 539 de lei pentru motoarele de peste 2501 cmc. Tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste între 51 şi 60 de ani a crescut cu 81 de lei pentru motoarele 2001-2500 cmc şi cu 578 de lei pentru motoarele de peste 2501 cmc. În sfârşit, tariful de referinţă pentru şoferii cu vârste peste 60 de ani a crescut cu 79 de lei pentru motoarele 2001-2500 cmc şi cu 571 de lei cel pentru motoarele de peste 2501 cmc.

Clase de bonusare

ASF a mai anunţat şi faptul că tarifele poliţelor vândute şoferilor sunt influenţate de Clasa Bonus-Malus, care poate scădea preţul cu până la 50 la sută sau îl poate majora cu până la 180 la sută.