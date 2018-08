Scad veniturile la Recons

O cifră de afaceri mai mică decât în 2015 și în 2016. Venituri mai puține decât în anii 2015 și 2016, dar și cheltuieli mai mici. Acesta este, pe scurt, bilanțul Recons Arad pentru anul trecut. Un bilanț care vorbește de la sine despre societatea care se ocupă de Ștrandul Neptun, Patinoarul Municipiului Arad şi care gestionează serviciul de parcări cu plată din oraş. Cifra de afaceri netă (CA) a societății Consiliului Local Municipal Arad – Recons, care exprimă volumul total al afacerilor unei firme, evaluate în prețurile pieței (mai exact totalitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor și produselor, executarea lucrărilor și prestarea serviciilor într-o perioadă de timp), influențată ce-i drept de o serie de factori interni și externi, a fost în 2015 de 5.940.258 lei, în 2016 a crescut la 6.303.262 lei, pentru a scădea în 2017 la doar 5.938.781. În raportul de activitate al societății pentru anul 2017 se precizează ca atare clar: S.C. RECONS S.A. a înregistrat în anul 2017 o ușoară scădere a cifrei de afaceri.

Nici cu veniturile Recons nu se poate mândri neapărat. La venituri din vânzări produse finite, în anul 2015 era trecută suma de 396.118 lei, în 2016 suma de 631.959 iar în 2017 doar 161.869 lei, în timp ce la venituri din servicii prestate sumele au mers constat în cap: în 2015 vorbeam de 1.000.344 lei, în 2016 de 860.164 lei și în 2017 de doar 701.175 lei. Un capitol la care societatea a stat mai bine în 2017 decât în 2016 și chiar 2015 a fost cel al veniturilor din chirii unde în 2015 se adunaseră 3.104.600 lei, în 2016 nițel mai mult – 3.484.917 lei, pentru ca suma să ajungă în 2017 la 3.729.510 lei. Veniturile din activități diverse au fost în fiecare an cam aceleași cu toate că anul 2015 a arătat aici mai bine decât ceilalți ani (1.438.183 lei în 2015, 1.325.363 lei în 2016 și 1.345.383 lei în 2017), în timp ce sumele obținute din vânzarea de mărfuri au scăzut și ele (1.013 lei în 2015, 859 lei în 2016 și 844 lei în 2017).

Pe minus cu un milion

O analiză a veniturilor totale și a cheltuielilor totale ale societății Recons indică faptul că în anul 2017 s-a cheltuit mai mult decât s-a produs: venituri totale au fost în sumă de 6.390.110 lei, în timp ce cheltuieli totale de 7.510.132 lei, adică s-a cheltuit mai mult cu peste un milion de lei decât s-a produs. Mai exact, pierderea a fost de 1.120.022 lei, faţă de anul 2016 când Recons şi-a trecut în cont o pierdere de 713.847 lei sau faţă de anul 2015 când pierderea era de doar 125.074 lei. Recons justifică această pierdere apărându-se cu diminuarea cheltuielilor în ultimii ani: „Desfăşurarea oricărei activităţi reclamă un consum de resurse, indiferent de natura acestora (materiale, umane şi financiare), pe temeiul cărora se clădeşte producţia valorilor materiale. La nivel de întreprindere, analiza în dinamică a cheltuielilor totale denotă o evoluţie ascendentă a acestora, pentru anii 2015 și 2016, iar pentru anul 2017, se observă o scădere”.

Cheltuieli mai mici

Conform tabelului prezentat în raportul de activitate pentru anul 2017, cheltuielile din 2017 au fost mai mari decât cele din 2015 dar mult mai mici decât cele din 2016. Mai exact, în 2015 firma a cheltuit per total 6.617.023 lei, în 2016 suma a ajuns la nu mai puţin de 10.135.783 lei, în timp ce în 2017 a scăzut mult sub suma de dinainte cu un an, dar nu sub cea din 2015: 7.510.132 lei. Concluzia Recons: „Se remarcă faptul că o scădere a veniturilor a dus la o scădere a cheltuielilor pentru anul 2017”.

Angajaţi mai mulţi

În ceea ce priveşte numărul angajaţilor, cifrele Recons arată aşa: în 2015 societatea avea 84 de angajaţi, în 2016 avea 85 de angajaţi, iar în 2017 s-a ajuns la un număr de 94 de angajaţi.

Cele mai mari venituri, din chirii

Interesant poate ar fi de menţionat că Recons obţine pe mai departe cele mai mari venituri din chiriile pe care le percepe pentru imobilele pe care le administrează. După cum ştiţi, imobilele care aparţin statului (mai exact Primăriei Arad) sunt luate în gestiune de către Recons, plata chiriei achitându-se către această societate. În anul 2017, din totalul cifrei de afaceri a societăţii (5.938.781 lei), 3.729.510 lei reprezentau chiriile. În 2016, Recons încasa din chirii 3.484.917 lei, iar în 2015 se obţineau din chirii 3.104.600 lei, semn că veniturile pe această linie sunt în creştere. În tot acest timp, veniturile din serviciile prestate de firmă sunt în scădere de la an la an.

Cine conduce Recons?

În conformitate cu actul constitutiv al societăţii, SC RECONS SA are un acţionar înscris la O.R.C. Arad. Acţionarul societăţii este: Municipiul Arad cu un aport la capitalul social de 581.166,30 lei, ceea ce reprezintă un număr de 168.454 acțiuni – în procent de 100%. Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor, care în anul 2017 a fost reprezentată de 2 membri desemnați prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Arad nr. 254 din 29 iulie 2016, hotărâre privind reprezentarea intereselor capitalului Municipiului Arad, la societățile comerciale de sub autoritatea C.L.M. Arad. În timpul anului 2017, Adunarea Generală a Acționarilor a adoptat un număr de 16 hotărâri, iar Consiliul de Administrație a avut 20 ședințe, în care au fost emise 35 decizii. SC RECONS SA a fost administrată în 2017 de un Consiliul de Administraţie alcătuit din 6 membri reprezentanţi ai acţionarilor, numiți şi înlocuiţi exclusiv de Adunarea Generală a Acţionarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021.

Conducerea executivă a societăţii a fost asigurată de un director general, director adjunct și un director economic. În perioada 27 iunie 2017 – 4 iulie 2017 societatea a fost condusă de directorul general interimar. Începând cu data de 05 iulie 2017 societatea este condusă de directorul general, care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general este de 4 ani (până în 04 iulie 2021).