Scade impozitul pe clădiri pentru persoane fizice. Se revine la nivelul din 2015

„Astăzi (vineri-n.r.) am luat decizia de a intra în şedinţă de Consiliu peste cinci zile şi de a reveni la impozitele din 2015. Şi vă spun şi de ce” – a precizat, vineri, primarul Gheorghe Falcă în cadrul primei conferinţe de presă din acest an. Apoi edilul a făcut referire la „campania USR” privind creşterea taxelor şi impozitelor în Arad.

„Impozitele din Arad nu au crescut din 2015. Un indicator l-am propus la creştere în anul 2018. Toată valoarea care se strângea datorită creşterii acestui impozit pe anul 2018 este de 4 milioane de lei. Noi doar în luna ianuarie am dat 6 milioane de lei la CET pentru cetăţeni. Cele 4 milioane de lei înseamnă cam 800.000 de euro la nivelul municipiului Arad. Dar campania USR era atât de profundă că Aradul creşte taxele şi va fi groaznic încât am luat decizia să intrăm în Consiliu să anulăm acest lucru şi să aştept campania USR pe faptul că de doi ani de zile Aradul nu primeşte 2,5 milioane de euro pentru stadionul UTA – iar dacă nu vin banii, evident că e un pericol să nu finalizezi stadionul. N-am văzut o campanie a USR pe faptul că PSD ne-a furat 16 milioane de euro şi asta îmi confirmă faptul că parteneriatul pe care îl ştiam între PSD şi USR este destul de real. N-am văzut o campanie şi o denigrare a parlamentarilor care au votat împotrivă ca municipiul Arad să primească 16 milioane de euro, în schimb au făcut o campanie că, vai, cresc veniturile în bugetul Aradului cu 800.000 de euro. De aceea, astăzi (vineri-n.r.) programăm şedinţă de Consiliu şi anulăm acea creştere exact ca să vedem dacă cei de la USR au şi altă campanie. Pentru că, în momentul în care vor continua cu Primăria, asta ne arată de fapt că ei sunt într-un parteneriat cu PSD şi, aşa cum putem spune că PSD nu a făcut nimic într-un an de zile în Parlament, aşa putem spune că nici USR nu a făcut nimic într-un an de zile în Parlamentul României.”

Este victoria USR?

Primarul a precizat că proiectul de hotărâre prevede anularea creşterii impozitului atât în cazul clădirilor rezidenţiale pentru persoane fizice (25%), cât şi în cazul terenurilor situate în intravilan la categoria de folosinţă „terenuri de construcţii” (5%).

Întrebat de Jurnal arădean/ Aradon dacă acest pas înapoi al Primăriei nu ar putea fi interpretat ca o victorie a USR, Gheorghe Falcă a spus că nu îl deranjează dacă poate fi considerat o victorie, „vreau să văd de aici încolo ce victorii o să avem, să aducem cele 2,5 milioane. S-ar putea să împărţim victoriile, dar pe mine mă interesează următoarele victorii. Hai să vedem: facem aceeaşi campanie să vină cele 2,5 milioane de euro de la Guvern pentru stadionul UTA, facem aceeaşi campanie să vină banii pentru subvenţia la CET? Da, aţi făcut o campanie murdară, nerealistă… noi facem corectura: ne întoarcem înapoi la impozitele din 2015. Dar haideţi să vă vedem acum: sunteţi parlamentari, sunteţi la Bucureşti, rezolvaţi problemele! Abia aştept să facă acest lucru!” – a încheiat edilul Aradului.