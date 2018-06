Scandal ISJ – primarul Falcă. Edilul, acuzat că face politică în școli

Întâlnirile cetățenești ale primarului Gheorghe Falcă, la care sunt prezentare locuitorilor din cartiere proiectele municipalității, precum ”regenerarea urbană”, au atras nemulțumirea conducerii Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), pentru că au fost organizate în școli.

Inspectorul școlar general delegat Anca Stoenescu a declarat, vineri, pentru Jurnal Arădean și Aradon, că personal a asistat la un ”discurs politic” al primarului Gheorghe Falcă, președintele județean al PNL, într-un liceu, dar a precizat că astfel de ”acțiuni politice” au avut loc și în alte școli în ultimele zile.

Stoenescu a spus că miercuri seară se afla la Colegiul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului și a observat ”forfotă mare”, iar când a intrat în sala de sport a văzut că primarul are un discurs în fața a zeci de persoane, între care adolescenți.

”Eu am fost prezentă în școală pentru că noi eram în plină desfășurare cu Evaluarea Națională a copiilor de clasa a VIII-a. Auzind acolo forfotă mare, colegi implicați în aceste întâlniri cetățenești ale primarului, cărora eu nu le văd scopul, în incinta școlii, am intrat în sala de sport să văd ce se întâmplă. Eu am numărat de 29 de ori cum primarul a rostit <<PSD>>. A atacat Guvernul PSD, pe consilierii locali PSD, ceea ce e politică”, a spus șefa ISJ.

Fără aprobare

Stoenescu a declarat că, joi seară, o astfel de acțiune a avut loc și la Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” și acuză că primarul nu a solicitat aprobare pentru a desfășura acțiuni în școli.

”Directorii au primit doar o notificare, la care nici nu li s-a dat posibilitatea să răspundă dacă sunt de acord. Ar fi trebuit să solicite Inspectoratului Școlar aprobarea organizării unor astfel de activități. La întâlniri au fost și adolescenți, dar nu pot să spun dacă au fost elevi ai școlilor. Conform legislației, în unitățile de învățământ, chiar dacă sunt ale primăriei, nu poți desfășura decât activități educative”, a spus Stoenescu.

Sesizează ministerul

Conducerea ISJ Arad va depune o sesizare la Ministerul Educației Naționale, luni dimineață, urmând să prezinte inclusiv înregistrări video cu discursurile primarului Falcă.

”Trebuie să luăm atitudine față de astfel de acțiuni. În conformitate cu dispoziţiile Legii Educației Naționale, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios”, a adăugat Stoenescu.

Poziția Primăriei

De cealaltă parte, Primăria Arad vede cu totul altfel problema în condiţiile în care se discută de una dintre cele mai importante dacă nu cea mai importantă investiţie la nivel de municipiu. Referirile la PSD sunt puse pe seama întrebărilor venite din public, iar derularea lor în sălile de sport s-a făcut, se spune, cu acceptul unităţilor de învăţământ.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău, a declarat că ”scopul acestor întâlniri cetăţeneşti este acela de a promova unul dintre cele mai mari proiecte de investiţii care se derulează la nivelul municipiului Arad: regenerarea urbană a spaţiilor dintre blocuri, o investiţie în valoare de 50 milioane de euro”.

”Nu s-a urmărit niciun moment politizarea acestor întâlniri, însă primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, trebuia să răspundă întrebărilor ce îi erau adresate de cetăţeni, mai ales că unele dintre ele nu se puteau soluţiona la nivel de administraţie locală, şi atunci implicit s-au făcut referiri la Guvernul României. Sălile de sport unde se organizează aceste adunări cetăţeneşti sunt în incinta unităţile de învăţământ, proprietate a Primăriei Municipiului Arad, date spre administrare directorului şi consiliului de administraţie. Prin urmare, Primăria a înaintat adrese câtre unităţile de învăţământ, care şi-au dat acceptul de a găzdui aceste întâlniri cetăţeneşti”, a spus Cotrău.