Scandal la Békéscsaba: UTA s-a retras de pe teren la pauză! 

A fost un adevarat scandal, declansat in minutul 28, atunci când Buhacianu a fost faultat la centrul terenului, iar arbitrul l-a eliminat pe jucatorul aradean pentru ca ar fi scuipat in meleu format acolo.

In schimb, fotbalistul maghiar cate l-a lovit a primit doar cartonas galben, spre nemultumirea celor de la UTA.

Apoi, la câteva minute distanta, R. Moise a fost calcat pe tendon sI nu a mai putut continua jocul. Antrenorul Laszlo Balint a amenintat ca va retrage echipa de pe teren daca ungurii vor continua sa joace tare.

A venit pauza, atunci când tehnicianul aradenilor a pus conditia sa reintre Buhacianu, dar arbitrul nu a fost de acord, dupa vreo zece minute de parlamentari intre oficialii partidei si ai celor doua cluburi.

Asa stând lucrurile, cei de la UTA s-au retras de pe teren, iar jucatorii care nu au evoluat au efectuat un scurt antrenament. Scorul era 0-0.

Laszlo Balint i-a avut in teren pe Iacob – A. Rus, Seroni, Fl. Ilie, Tomozei – Oroian, Lorenzi, R. Moise, Ursu – C. Rus, Buhacianu (Vulturar).