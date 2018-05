Scandal la vârful ADI Deșeuri: Bîlcea îi vrea demisia lui Țolea!

În urma situației de criză în care au ajuns Aradul și alte 24 de localități incluse în Zona 1 de salubrizare a județului, a avut loc o Adunare Generală a ADI Deșeuri, pe 14 mai. Atunci directorul executiv al ADI Deșeuri, Adrian Țolea, a punctat că se pune la dispoziția Consiliului Director. Chiar din acel moment au fost voci care îl dădeau deja ca demis pe Țolea, dar practic acesta nu și-a depus niciodată demisia, nici verbal, nici în scris.

Acum, președintele ADI Deșeuri și totodată vicepreședintele CJA, Sergiu Bîlcea a înaintat o solicitare Asociației cerând în mod explicit demisia lui Adrian Țolea. „În Adunarea Generală a Acționarilor, din data de 14 mai 2018, am luat act de depunerea mandatului dumneavoastră din calitatea de director executiv. Nici până astăzi această poziție verbală nu a fost urmată de depunerea unui document scris din partea dumneavoastră. Vă solicit ca în cel mai scurt timp să transmiteți Consiliului Director al ADI SIGD Arad această adresă, în vederea clarificării situației managementului ADI SIGD”, se menționează în adresa semnată de Bîlcea. De asemenea, vicepreședintele CJA a mai solicitat și „o informare scrisă cu privire la situația celor patru loturi din județul Arad și un raport asupra situației Lotului I care nici până astăzi nu a obținut aviz de mediu”.

Țolea: nu s-au depus demisii

În replică, Adrian Țolea a transmis o informare către Consiliul Director ADI SIGD, prin care punctează că de fapt nimeni nu și-a dat demisia. „Precizez faptul că în ședința ADA ADI SIGD Arad din data de 14 mai 2018, nu a fost prezentată verbal nicio demisie a mea sau a unui angajat al ADI SIGD Arad, așa cum greșit susține domnul Bîlcea în adresa menționată. Eu nu am fost ales pentru un anume mandat, nu dețin nicio funcție electivă, ci sunt angajat pe baza unui contract individual de muncă, pe durată nedeterminată, conform Codului Muncii. Atât eu cât și angajații din cadrul aparatului tehnic ne-am achitat de sarcinile avute. Consider că în calitatea de Director executiv, am respectat toate prevederile din fișa postului dar și cele pentru care am fost împuternicit. Am afirmat că voi răspunde la toate solicitările din partea Consiliului Director al ADI SIGD Arad, cu scopul de a discuta, dezbate și analiza măsurile necesare”.

Așadar este clar că în interiorul ADI Deșeuri liniștea s-a spulberat. Va începe un război clar pe funcții, cea vizată fiind cea de director executiv a lui Adrian Țolea. Rămâne de văzut în ce măsură Țolea va putea fi schimbat și cine este cel care îi va luat postul.