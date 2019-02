La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Arad, care a avut loc în 25 februarie, unul dintre proiectele de hotărâre a provocat discuţii între conducerea instituţiei, respectiv preşedintele Iustin Cionca şi vicepreşedintele Sergiu Bîlcea, pe de o parte, şi consilierii judeţeni PSD, pe de altă parte. Motivul? Cotizaţia pe care CJA o va achita anul acesta către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Arad. Consilierul Daniel Trifon a întrebat de ce anul acesta valoarea cotizaţiei s-a dublat, în comparaţie cu anul trecut. „Anul trecut am alocat 210.000 de lei cu titlu de cotizaţie către ADI Deşeuri, iar anul acesta propunerea este de 420.000 de lei. Dublu. Asta în condiţiile în care implicarea Consiliului Judeţean este din ce în ce mai mică. De ce se dublează cotizaţia?”, a întrebat Trifon. Răspunsul a venit de la Sergiu Bîlcea, acesta declarând că CJA va încasa anul acesta, cu titlu de redevenţă, 12 milioane de euro de la firmele de deşeuri. „Avem nevoie să creştem aparatul de specialitate al ADI Deşeuri pentru a oferi servicii cât mai bune”, a spus Bîlcea.

Întrebat, din nou, dacă diferenţa de cotizaţie se traduce prin angajarea de noi oameni la ADI Deşeuri, vicepreşedintele CJA a schimbat declarația: „banii nu sunt pentru personal, pentru salarii. Am decis să alocăm această sumă pentru a avea o flexibilitate. Pentru că Guvernul nu a publicat normele metodologice a Ordonanţei 74, care se referă la colectarea deşeurilor. Şi nu ştim fondurile de care vom avea nevoie. Pe această cale, vă rog să le transmiteţi parlamentarilor dumneavoastră să grăbească publicarea integrală a ordonanţei”.

În ajutorul lui Bîlcea a sărit şi preşedintele Iustin Cionca. Acesta a explicat faptul că „începând din acest an, vor fi cheltuieli mult mai mari decât până acum. Proiectul este funcţional în tot judeţul, nu doar pe lotul 1, cum a fost anul trecut. Asta înseamnă că vor fi efectuate controale în tot judeţul, nu doar în zona 1”. Cionca a mai spus că, în final, Adunarea Generală a Acţionarilor decide ce se întâmplă cu banii, iar această adunare este formată din toţi primarii din judeţ.

Şi personalul

În discuţie a intrat şi consilierul judeţean Gheorghe Sabău. Acesta a solicitat informaţii referitoare la angajaţii de la ADI Deşeuri, la conducerea asociaţiei. „Care mai este situaţia directorilor? Că nu mai ştim cine conduce această asociaţie. Şi câţi angajaţi sunt la ADI Deşeuri?”, a întrebat Sabău. Tot vicele Bîlcea a oferit răspunsuri. „Fostul director, Cosmin Pereteatcu, şi-a înaintat demisia. Conducerea este asigurată, în prezent, de Adrian Ţolea şi Simona Stan. În ceea ce priveşte numărul angajaţilor, o să vă rog să depuneţi o cerere scrisă”, a spus Bîlcea. Însă, prezent şi el la şedinţă, Ţolea a precizat că la ADI Deşeuri sunt angajate zece persoane.

Nume nou

După cum, poate, aţi observat, în conducerea ADI Deşeuri apare un nume nou. După ce Ţolea a fost dat afară, Pereteatcu a preluat funcţia de director. Acum, Ţolea şi-a recâştigat postul în instanţă, iar Pereteatcu şi-a dat demisia. În sfârşit, Simona Stan, consilier judeţean PNL, a fost „plantată” în funcţia de director adjunct, alături de Adrian Ţolea, care este directorul general, dar care, în continuare, nu are drept de semnătură.