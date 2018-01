Scandal pe declarația 600

Tot mai mulți români sunt nemulțumiți de formularul 600, care trebuie depus până la data de 31 ianuarie 2018. Nemulțumirea vine pe fondul plății unei contribuții la pensie de 25% din salariul minim pe economie și a unei contribuție de 10% din salariul minim la sănătate, în total 665 de lei pe lună, 7.980 de lei pe an.

Declarația se depune de către persoanele fizice autorizate care au obținut în 2017 un venit lunar mai mare de 1.900 de lei sau 22.800 de lei pe an din venituri independente. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că vor trebui să plătească în avans aceste contribuții, chiar dacă veniturile realizate în 2018 vor fi mai mici sau chiar inexistente. Nicăieri în lege nu se precizează nimic despre o regularizare a acestor contribuții. Cu alte cuvinte: “Ce a mâncat lupul, e bun mâncat”, în această situație lupul fiind statul.

Nemulțumiri

Pe paginile de socializare și prin intermediul mass-media românii își exprimă nemulțumirile. “Hoților și smintiților din Ministerul de finanțe, luați aminte! Anul acesta vreți să mă furați de 8.000 de lei, pentru simplul fapt că mă număr printre ghinioniștii care au realizat venituri din drepturi de autor mai mari de 22.800 lei în 2017, venituri pentru care mi s-au reținut toate dările. Da, sunt ghinionist fiindcă dacă eram plătit la timp, în 2016, pentru munca pe care am făcut-o, atunci nu mai ajungeam să cumulez în 2017 aceste venituri. Dar n-am fost plătit la timp, am fost plătit cu întârziere. Veniturile mele din 2017 sunt excepționale, am plătit toate taxele și n-ar trebui să mai declar nimic. Acum, în 2018, mă puneți să plătesc 665 lei/lunar pentru niște venituri pe care nu le voi mai avea”, își exprimă nemulțumirea pe pagina sa de facebook economistul Bogdan Glăvan, administratorul site-ului Logica Economică – logec.ro.

Anulați Ordinul!

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, să îi ceară preşedintelui ANAF să anuleze Ordinul cu privire la Declaraţia 600 sau să-l demită, afirmând că PNL va sprijini persoanele vizate de noile reglementări fiscale să atace în instanţa Ordinul ANAF. ”Somez ministrul Finanţelor să ceară preşedintelui ANAF să anuleze Ordinul cu privire la Declaraţia 600 sau să-l demită. Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezintă o sfidare şi o bătaie de joc la adresa a peste 600 de mii de români, care au descoperit după sărbători că au noi obligaţii fiscale într-o lună de zile”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, într-un comunicat de presă transmis Mediafax.

Ludovic Orban mai solicită modificarea termenului de depunere a Declaraţiei 600 pentru 25 martie 2018, concomitent cu primul termen de plată, reţinerea la sursă a contribuţiilor sociale şi de sănătate în cazul veniturilor din drepturile de autor.