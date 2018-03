Scandalul Cambridge Analytica – Facebook: Zuckerberg își cere scuze în ziare britanice și americane

“Avem o responsabilitate: să vă protejăm datele. Dacă nu reușim acest lucru, nu le merităm”, a scris miliardarul american Mark Zuckerberg în mesajul publicat în șase ziare britanice, printre care Sunday Times, Mail On Sunday, Observer, și trei americane – The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal.

Un activist pentru transparenţă, Christopher Wylie, a dezvăluit recent pentru publicaţiile The New York Times şi Observer că firma Cambridge Analytica, deţinută de miliardarul specializat în tranzacţii speculative Robert Mercer şi condusă la acea vreme de Steve Bannon, a participat, în 2016, la campania electorală a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegători americani pentru a construi un puternic program software în scopul anticipării şi influenţării preferinţelor electorale. Aceeaşi companie de consultanță a fost implicată în campania pentru ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit). Steve Bannon a devenit, în august 2017, director al echipei de campanie a lui Donald Trump.

Zuckerberg nu a făcut nicio referire, în mesajul său, la compania Cambridge Analytica (CA) – al cărei sediu londonez a fost percheziționat în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Sursa: Mediafax