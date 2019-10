Scandalul „cărnii spălate cu detergent”, regizat pentru bani!

ARAD. Decizie definitivă a justiţiei în cazul scandalului declanșat de un fost şef al magazinului Profi din zona Teatrului Clasic din Arad, care, în 2016, a acuzat public că superiorii i-au cerut să vândă carne expirată, spălată cu detergent şi oţet. Totul a fost o regie pentru bani şi pentru ca angajatul să se răzbune pe şefii săi regionali, reiese din declaraţiile martorilor prezenţi la procese, unii dintre ei foşti aliaţi ai acuzatorului, cărora li s-ar fi promis milioane de lei.

Proces pierdut

Scandalul a fost declanşat în martie 2016, iar compania a deschis proces în decembrie 2016. Un an mai târziu, a fost dată prima sentinţă, a Tribunalului Arad, care a admis în parte acţiunea formulată SC PROFI ROM FOOD SRL, împotriva fostului şef de magazin Ciprian Emanuel Gabor. Instanţa a constatat „caracterul ilicit al faptei produse de pârât prin vătămarea dreptului la demnitatea şi reputaţia şi onoarea” companiei prin afirmaţiile „calomnioase lansate la adresa reclamantei”. Arădeanul a fost obligat să plătească companiei 50.000 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului moral. Judecătorul mai stabilise ca arădeanul să publice sentinţa în presă şi să îşi ceară public scuze firmei prejudiciate. Instanţa a respis, totuşi, pretenţiile financiare în sumă de 1.436.892 lei înaintate pe motiv că ar fi suferit şi un prejudiciu material.

Ciprian Emanuel Gabor a atacat sentinţa la Curtea de Apel Timişoara şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La ambele instanţe superioare a pierdut, însă, astfel că prima sentinţă a rămas definitivă.

Scandal regizat

Surse din cadrul lanţului de supermarket-uri ne-au declarat recent că, în timpul proceselor, unele angajate subordonate ale lui Gabor şi-au schimbat declaraţiile. Astfel, dacă iniţial l-au susţinut în spaţiul public, prin declaraţii date inclusiv în presă, ulterior au spus că s-au aliat cu Gabor pentru că acesta le-ar fi promis mulţi bani. „Angajatele care au spus iniţial că se vindea carne expirată au venit înapoi la firmă şi au implorat milă. Au cerut să fie iertate şi şi-au schimbat declaraţiile în instanţă, unde au arătat că Gabor le-a promis bani mulţi dacă va câştiga procesul cu Profi. El spera să obţină câteva milioane de lei despăgubiri de la companie şi i-a asigurat pe complicii săi că va împărţi suma”, ne-a declarat o sursă din companie.

În urma declaraţiilor schimbate, Gabor a rămas practic singur şi nu a reuşit să dovedească nimic din ce a susţinut public, în faţa camerelor de televiziune locale şi naţionale.

Acuzaţiile, nedovedite

În 2016, şeful de magazin afirmase că șefii regionali i-au impus să vândă produse expirate. Carnea care mirosea ar fi trebuit spălată cu oțet și detergent, dar Gabor susţinea că a refuzat practicile. „Pentru că am refuzat să vând carne expirată, s-au făcut presiuni pe angajați, de către șeful meu direct, să accepte să vândă carnea, iar dacă eu reacționez, să îi anunțe pe el, că mă va pune la punct. Cu altă ocazie, directorul zonal mi-a reproșat că am aruncat carnea expirată și nu am făcut precum la alte magazine ale noastre, să o spăl cu oțet și detergent Cif”, declarase, în martie 2016, șeful de magazin, care ulterior a fost suspendat.

Arădeanul a depus sesizări la Poliție, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Inspectoratul Teritorial de Muncă, aducând şi alte acuzaţii companiei.

Plecat din ţară

Fostul şef de magazin ar fi plecat din ţară şi nu a putut fi contactat de Jurnal Arădean şi Aradon. El s-ar fi mutat în Londra, conform paginii sale de Facebook. Rămâne de văzut dacă în aceste condiţii va achita suma decisă de instanţă, către firma la care a lucrat, companie care ar putea recurge la un executor judecătoresc pentru a pune în aplicare sentinţa definitivă.

