Scandalul manager-sindicat continuă la Filarmonică

ARAD. Un nou proiect de hotărâre vizând Filarmonica de Stat a fost retras, marţi, de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Municipal, după intervenţia liderului de sindicat Mihai Dogaru. Situaţia este foarte asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în luna aprilie a acestui an, când trebuia să se voteze aprobarea notei obţinute de managerul Doru Orban la evaluarea anuală. Neregulile privind componenţa Comisiei de evaluare – nereguli pe care Mihai Dogaru le-a adus atunci în atenţia aleşilor locali – au condus la retragerea proiectului de hotărâre şi la reluarea procedurii de evaluare a managerului.

De data aceasta, a fost vorba de un proiect de hotărâre vizând aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Filarmonicii de Stat Arad. Liderul de sindicat Mihai Dogaru a luat din nou cuvântul în plenul CLM pentru a sublinia următoarele: „Regulamentul a fost adoptat fără respectarea procedurilor legale, fără ca ceilalţi angajaţi să fie anunţaţi, aşa cum prevede Legea 62. Pe de altă parte, Regulamentul conţine o mulţime de prevederi contrare prevederilor legale. Aceste prevederi se referă, în principal, la modificarea fişei postului, care nu se poate face decât cu respectarea procedurilor legale. Dar mai sunt şi alte lucruri” – a spus liderul de sindicat de la Filarmonica de Stat Arad.

Referindu-se şi la alte nereguli din Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Filarmonicii, Mihai Dogaru a dat exemplul organelor de conducere colectivă „unde este trecută Comisia de etică şi disciplină. Organele colective sunt conturate la noi de Legea 189 care le defineşte în mod clar. Mai sunt şi alte lucruri: se instituie printr-o prevedere a acestui Regulament intern percheziţia domiciliară făcută de instituţie. Sunt lucruri care mi se pare cel puţin ciudate şi în niciun caz nu ajută la rezolvarea problemelor care sunt la Filarmonică. În principiu, noi am propus în şedinţa de ieri o reaşezare la masa discuţiilor şi găsirea unor soluţii legale în primul rând şi eficiente în al doilea rând. De aceea, noi vă rugăm să nu aprobaţi acest Regulament până când el nu va fi adus la o formă legală” – a încheiat Mihai Dogaru, adresându-li-se consilierilor locali.

Recomandarea Lilioarei Stepănescu

Pentru a clarifica lucrurile, a luat cuvântul Lilioara Stepănescu, secretar al municipiului Arad: „Dacă modificările aduse Regulamentului au intervenit ulterior ultimei prezentări în şedinţa Consiliului Administrativ, atunci şi eu consider că ar trebui reluată procedura de promovare a proiectului de hotărâre şi să intrăm într-o şedinţă viitoare, după ce va fi readus în atenţia organelor consultative.”

Ameninţare voalată de la primar

Următoarea intervenţie pe subiect ar fi trebuit să-i aparţină managerului Doru Orban. Acesta nu a prea apucat să zică nimic, pentru că a fost întrerupt de primarul interimar Călin Bibarţ.

Intervenţia edilului a fost extrem de acidă: „Haideţi să nu transformăm o şedinţă solemnă a Consiliului Local într-o dispută între sindicat şi conducere. Dacă – şi doamna secretară ne confirmă sau ne infirmă – este un viciu de procedură referitor la acel aviz al Consiliului de Administraţie, atunci nu este nici problemă să scoatem punctul de pe ordinea de zi pentru că noi vom mai avea şedinţe de Consiliu luna aceasta şi închidem subiectul. De principiu, vreau să le transmit următorul mesaj domnilor de la sindicat – pentru că am simţit nuanţa că necazul e la <fişa postului>:Dacă, în discuţiile dumneavoastră ulterioare, veţi dori în continuare să nu semnaţi condică de prezenţă, să vă luaţi concedii medicale că la Arad nu puteţi presta muncă şi să vă găsim pe alte scene ale ţării, contra-cost, prestând muncă – adică la Arad suntem bolnavi, iar acolo suntem sănătoşi –, cu acest lucru nici eu şi niciun consilier local vă asigur că nu va fi de acord. În rest, vă urez succes, să negociaţi tot ce doriţi şi cum doriţi, ca actul cultural să fie la nivelul banilor pe care arădenii îi alocă an de an acestei instituţii de cultură. Şi accentuez încă o dată: an de an, prin bugetele locale, se acordă finanţare substanţială acestei instituţii. Dacă nu vă veţi ridica – şi conducerea şi toţi ceilalţi – la nivelul la care noi, arădenii, ne aşteptăm prin contribuţia financiară pe care o facem, de la a renova acel Palat Cultural până la a finanţa salarii şi administrare, vom avea cât de curând o altă abordare pe acest domeniu. Vă urez succes la negocieri şi nu mai vreau să ne întâlnim în sala aceasta solemnă, de faţă cu consilierii, ca dumneavoastră să vă aduceţi acuze reciproce, nici de o parte, nici de alta” – a punctat primarul Călin Bibarţ.

Unanimitate pe retragere

În încheiere, Lilioara Stepănescu a reiterat: „Deoarece s-au identificat completări ale ROF-ului după ce a fost supus public atenţiei angajaţilor, este oportună şi propun retragerea de pe ordinea de zi şi repunerea în discuţia Consiliului Consultativ”.

Aşadar, preşedintele de şedinţă a propus retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Filarmonicii de Stat Arad. Propunerea a fost votată cu unanimitate „pentru”.

Tot înainte cu Doru Orban!

În altă ordine de idei, aleşii locali au aprobat – tot cu unanimitate – proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica de Stat Arad. Fireşte, e vorba de cea de a doua evaluare, care a avut loc în iunie. Aşa cum v-am mai informat, Comisia de evaluare a recomandat continuarea contractului de management al lui Doru Orban, rezultatul final al evaluării anuale fiind 8,43.