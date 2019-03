Schimbare de atitudine cu „Poli”

Arad. După jocul nereușit de la Timișoara, cu Ripensia, UTA are șansa reabilitării, sâmbătă, de la ora 11, chiar în fața propriilor suporteri, mai ales că parteneră de întrecere e ACS „Poli”, iar un duel Arad – Timișoara e întotdeauna unul care atrage. Ambiții, orgolii, dar și public numeros. E și întâlnirea ultimelor două formații antrenate de Ionuț Popa, care – din nou – l-a trimis pe Cristi Păcurar în fața jurnaliștilor, la conferința de presă de azi.

„Mușcă” din adversar

Așadar, „secundul” UTA-ei ne-a vorbit despre acest meci. „Venim după un joc mai puțin reușit, o prestație dezamăgitoare cu Ripensia, suntem supărați pe ceea ce s-a întâmplat acolo. Jucătorii au vrut, dar ne-au spus că nu au putut. În schimb, pot să vă spun că am văzut adversarul, la jocul din etapa trecută, cu Luceafărul, am fost în tribună la acel joc. Poli e o echipă arțăgoasă, ambițioasă, determinată, agresivă, în sensul bun al cuvântului, are atitudine, «mușcă» pur și simplu din adversar, dar are și un antrenor valoros pe bancă. Așadar, ne așteaptă o partidă dificilă, mai ales că un asemenea meci trezește orgolii și ambiții, între conducători, antrenori, jucători ori suporteri. Despre noi trebuie să spun că mai avem de lucrat, deoarece unii jucători au venit mai târziu la echipă. Nu ne plângem, nu căutăm scuze, dar mai e nevoie de răbdare, de două-trei săptămâni de pregătire, deoarece jucători ca Neagu și Ciucur sunt la doar 50% din capacitatea fizică. Am observat și noi că sunt probleme la mijlocul terenului, vrem să facem câteva schimbări în echipă, nu putem închide ochii la unele probleme de atitudine a jucătorilor. Dar, vom putea modifica primul unsprezece și în funcție de ce avem la dispoziție, de situația jucătorilor accidentați. E nevoie să avem altă atitudine, altă exprimare în teren” – a declarat Cristi Păcurar.

Alte probleme

Antrenorul UTA a spus că nici terenul II de la „Motorul” nu e practicabil. „Jucătorii au cerut să revenim la antrenamente pe terenul sintetic, deoarece terenul II, cel de iarbă, e impracticabil. Nu înțeleg de ce nu este udat, deoarece nu mai putem face pregătire pe el” – a conchis Păcurar.