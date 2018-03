Schimbare de piloni la UTA! Fanii fac un pas înapoi

Aşa cum a anunţat, Suporter Club UTA a luat atitudine faţă de instalarea lui Ionuţ Popa în funcţia de director tehnic la UTA. Ei nu sunt de acord cu „Mister”, care – spun ei – a adus atingere la imaginea „Bătrânei Doamne” de-a lungul timpului.

Luni seară, fanii au avut o întâlnire, iar în această dimineaţă au redactat un comunicat. Iată ce se scrie în acesta:

„Suporter Club UTA consideră numirea lui Ionuț Popa în funcția de director tehnic al clubului UTA, o trădare a principiilor convenite cu partenerii noștri la începutul acestui drum. În urmă cu 4 ani ne-am alăturat acestui proiect din dorința de a vedea acest club reconstruit pe un fundament de principii sănătoase din punct de vedere managerial, sportiv și moral. În ultima perioadă am dovedit că suntem toleranți la greșelile manageriale, chiar și cu impact puternic în planul sportiv, atâta timp cât le considerăm săvărșite fără rea credință. Nu putem accepta însă un atentat la onoarea clubului UTA, așa cum este această numire. Suporter Club UTA nu și-a arogat niciodată competențe manageriale și sportive, nu am intervenit în niciun moment în transferuri de jucători sau numiri de antrenori. Ca deținători ai brandului UTA ne-am asumat însă răspunderea de a solicita respect pentru imaginea acestui club inclusiv prin ținerea la distanță a unor persoane care prin faptele și acțiunile lor au dovedit că pot prejudicia onoarea numelui UTA. Iar Ionuț Popa, este, din punctul nostru de vedere, un personaj din fotbalul românesc care nu doar că prin comportament știrbește imaginea unui club care are pe actul de naștere semnătura Baronului Francisc Neuman, dar mai mult, de-a lungul anilor s-a dovedit, nu odată, un inamic al clubului din care astăzi, din păcate, face parte. Pentru cei care au uitat cazierul moral al lui Ionuț Popa față de UTA, iată o succintă rememorare:

1.Ionuț Popa și-a făcut „intrarea” în fotbalul românesc cu scandalul ”haina de blană”. Un club cu onoarea imaculată, UTA, a ajuns să fie murdărit în rușinea primului blat dovedit din fotbalul românesc. Ratarea promovării a fost uitată, implicarea lui Ionuț Popa în acel scandal a fost uitată și ea, în schimb pentru UTA a fost începutul unei ere de compromisuri și rușini pe care Ionuț Popa o personifică foarte bine.

2.La începutul anului 2009 în Arad se pregătea o crimă la adresa UTA-ei. Aflată într-o situație financiară foarte grea, Bătrânei Doamne i se pregătea un înlocuitor surograt. Mai mulți oameni de afaceri arădeni, susținuți de autoritățile locale, au încercat înființarea unei alte echipe care să ia locul UTA-ei. Proiectul nu s-a materializat însă nu putem uita că Ionuț Popa a fost printre primii care a binecuvântat proiectul FC Arad.

3. În sezonul 2009 – 2010 UTA a ratat promovarea în prima ligă, cu Ionuț Popa antrenor, după două meciuri controversate cu FCM Târgu Mureș și Universitatea Cluj. În loc să își asume deciziile tactice cu impact negativ, mai ales în cazul meciului de la Târgu Mureș, Ionuț Popa a făcut ceea ce știe el cel mai bine: a părăsit corabia înainte de finalul campionatului pentru ca după mulți ani să declare că ”a fost vândut de jucători”. O atitudine care spune multe despre caracter și moralitate.

4.În vara lui 2012, în timp ce UTA se afla în discuții pentru prelungirea contractului cu Marius Chindriș, jucătorul a fost deturnat de Ionuț Popa, pe atunci antrenor la Poli Iași, printr-o operațiune demnă de un film de commando. Un transfer care în orice țară civilizată s-ar fi realizat fie prin negocierea dintre cluburi fie după ce jucătorul devenea liber de contract, a fost forțat (fără sorți de izbândă din fericire) în maniera clasică pentru Ionuț Popa: circ și scandal.

5. Vara trecută, în calitate de antrenor al echipei ACS Poli Timișoara, Ionuț Popa a provocat un scandal monstru după meciul tur al barajului de promovare pentru Liga 1. Antrenorul de atunci al UTA-ei, Laurențiu Roșu a fost ținta insultelor lui Ionuț Popa, acesta făcând afirmații jignitoare de asemenea, la adresa echipei și a suporterilor arădeni.

6. Și dacă mai era nevoie de încă o dovadă a ceea ce propune Ionuț Popa la UTA, am primit-o în această seară când, în cadrul unei emisiuni tv, noul director tehnic al echipei declara despre episodul barajului ”mi-aș fi dorit SĂ-I bat mai rău”. Orice comentariu este de prisos!

Toate aceste fapte și atitudini sunt cunoscute de către conducerea clubului care, de asemenea, cunoștea de mult timp atitudinea noastră fără echivoc în ceea ce-l privește pe Ionuț Popa. Faptul că aceste argumente au fost ignorate ne face să înțelegem că în acest moment principiile cu care a intrat Suporter Club UTA în acest proiect nu mai sunt prețuite. Până de curând, conducerea demisionară a clubului, opinia că suporterii și primăria sunt pilonii pe care se sprijină viitorul acestui club. Constatăm însă că unul dintre piloni, Suporter Club UTA, a fost înlocuit peste noapte cu pilonul Ionuț Popa. Astfel, ne considerăm puși în fața faptului împlinit, acela de a fi excluși din ceea ce era numită până deunăzi ”familia UTA”. Ne asumăm începând de astăzi această poziție ”exterioară” dar ținem să le atragem atenția celor care au luat această decizie, și anume conducerea clubului împreună cu primarul Aradului, că începând din acest moment poartă răspunderea exclusivă pentru ceea ce se va întâmpla cu acest club, din punct de vedere managerial, sportiv și moral.

Începând din acest moment, Suporter Club UTA încetează orice colaborare cu actuala conducere a clubului precum și cu reprezentanții primăriei. De asemenea, ne situăm în protest deschis față de cele două entități amintite mai sus, atâta timp cât Ionuț Popa este menținut în orice funcție a clubului UTA. Nu vom renunța însă la locul nostru în stadion, vom fi acolo meci de meci pentru istoria și onoarea UTA-ei, însă le vom apăra fără compromisuri cu armele noastre specifice de suporteri. Dorim să-i asigurăm pe jucătorii echipei noastre de suportul nostru moral fără rezerve în încercarea lor de a avea evoluții și rezultate cât mai bune, dar în același timp ne rezervăm dreptul ca în acest moment să considerăm principiile morale care dorim să stea la baza acestui club ca fiind mai importante decât rezultatele sportive de moment”.