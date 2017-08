Schimbarea la „față” a Parcului Natrual „Lunca Mureșului”

Pagina web a Parcului Natural „Lunca Mureșului” Arad a fost reconstruită de la zero. Reconstruirea paginii oficiale se datorează și ultimului atac ce avut loc în urmă cu câteva luni de zile, de tip hacking, când pe acest site apăreau anunțuri cu caracter sexual fapt ce a obligat administrația să blocheze accesul la site. Până acum! Ei bine, după ce au lucrat câteva luni de zile, iată că marți, 22 august, site-ul este relansat, iar arădenii sunt invitați să afle toate informațiile pe care le doresc despre activitățile, taberele și atelierele derulate în cadrul parcului.

Site, reconstruit de la zero

„Putem spune că paginile acestuia au fost reconstruite de la zero, regândind structura lor într-un mod mai prietenos, făcând-o totodată accesibilă și pe terminabilele mobile precum smart-phone sau tabletă. De asemenea, s-au adăugat secțiuni dedicate pachetelor noastre turistice, atelierelor de educație ecologică dedicate copiilor, iar în viitor vom implementa o secțiune dedicată avizelor. De exemplu, secțiunea avizelor va facilita încărcarea online a documentelor necesare în vederea obținerii de avize pentru activitățile desfășurate in interiorul parcului (ex. autorizații de exploatare resurse naturale, construcția diverselor imobile etc.) şi va cuprinde şi alte informații utile şi necesare în procesul de avizare, respectiv consultarea Planului de management al parcului, Regulamentul parcului. Prin urmare, vă invităm cu drag să accesați noua pagină web a parcului, urmând link-ul www.luncamuresului.ro”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Ciprian Herbei, directorul Parcului Natural „Lunca Mureșului” Arad.