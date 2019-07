Schimbări la Poliția Arad?

Este vorba despre șeful Poliției Rutiere, Daniel Borta, a cărui împuternicire – valabilă pentru o perioadă de 6 luni – va expira la sfârșitul lunii iulie, și despre Cezar Iulius Șerbănică, împuternicit în funcția de adjunct al IPJ Arad, la finele lunii august urmând a se sfârși și împuternicirea acestuia. Dintr-o eroare, cel mai probabil, pe site-ul Poliției Române, comisarul șef Șerbănică este trecut ca ocupând direct funcția de adjunct al IPJ Arad, și nu cea de împuternicit adjunct. În urmă cu un an de zile, Șerbănică a fost împuternicit în această funcție.

Împuternicirea se poate face doar pentru o perioadă de șase luni, de două ori. Regula spune că după cele două împuterniciri urmează organizarea unui concurs. Deocamdată nicio vorbă despre concursul pentru ocuparea funcției de adjunct al IPJ Arad, concurs la care se poate înscrie, teoretic, orice ofițer care își dorește postul. Una dintre cele două funcții de adjunct al șefului inspectoratului nu pare să-și găsească un șef statornic, de ceva timp, spre deosebire de cealaltă funcție de adjunct al IPJ Arad, ocupată de comisarul șef Nicolae Bătrân, trecut de ceva vreme de vârsta pensionării.

În 2017 și 2018, comisarul șef Ștefan Troiac – în momentul de față șef al Poliției Municipiului Arad – a ocupat funcția de adjunct al IPJ Arad, tot prin împuternicire. După expirarea celei de-a doua împuterniciri, Troiac a preluat șefia Poliției Municipiului Arad, în locul acestuia fiind împuternicit comisarul șef Șerbănică. Dacă va fi organizat un concurs pentru ocuparea acestei funcții și dacă actualul ofițer împuternicit se va prezenta la concurs, rămâne de văzut. Există posibilitatea ca funcție să rămână vacantă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.

În ceea ce-l privește pe comisarul șef Daniel Borta, acesta a fost împuternicit în luna februarie în funcția de șef Serviciu Rutier, pentru o perioadă de șase luni, după pensionarea comisarului șef Dorin Goilean. La sfârșitul acestei luni urmează să expire termenul prevăzut pentru împuternicire. Cel mai probabil va urma o nouă împuternicire a comisarului șef, timp în care se vor pune la punct și detaliile concursului pentru ocuparea acestei funcții. Contactat telefonic de Jurnal arădean/Aradon, împuternicitul în funcția de șef Serviciu Rutier și-a făcut cunoscută intenția de a se prezenta la concurs. În ultimele luni, Poliția Rutieră este prezentă zilnic pe șoselele din județul și municipiul Arad, organizând săptămânal acțiuni, devenind vizibilă și în mediul online.

Doi adjuncți

Inspectorul șef al IPJ Arad are, conform organigramei, doi adjuncți: unul pe linie de Judiciar, Investigații Criminale, Investigații Economice etc. – unul în persoana comisarului șef Nicolae Bătrân – care a ocupat funcția prin concurs – și un altul – în persoana comisarului șef Iulius Cezar Șerbănică, împuternicit pe funcție, avânf în „subordine” Serviciul Rutier, cel de Ordine Publică, Serviciul de Acțiuni Speciale etc.