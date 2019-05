Schubert și Rahmaninov, la Filarmonică

Joi, pe 9 mai, de la ora 19, Orchestra Simfonică dirijată de Cristian Neagu, alături de pianistul Luca Toncian, va interpreta Simfonia nr.9 în do major D 944 de Franz Schubert și Rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră op.43 de Serghei Rahmaninov.

După două decenii

„Rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Serghei Rahmaninov, una dintre cele mai celebre partituri pianistice ale secolului XX, lansată pe continentul american de orchestra din Philadelphia sub bagheta lui Leopold Stokowsky, revine în programul Filarmonicii în primul concert simfonic al lunii mai. În programul simfonic al aceleiași seri este reluată sub direcția lui Cristian Neagu Marea simfonie în do major de Franz Schubert, al cărei supranume i se datorează dimensiunilor sale extraordinare, dar și scalei emoționale extrem de extinse, care îi permit accesul în categoria marilor cicluri simfonice ale secolului al XIX-lea. Ultima dintre cele nouă simfonii ale compozitorului, cea care prefigurează producția simfonică a lui Anton Bruckner, revine pe pupitrele ansamblului orchestral după o absență de aproape două decenii”, se arată în descrierea concertului de joi.

Solistul concertului

Luca Toncian s-a născut în 1989 în Cluj-Napoca. A început studiul pianului la vârsta de 6 ani, de la 16 ani studiind în Austria, la Salzburg. În 2014 a absolivt cu diplomă de excelență Universitatea de Muzică Mozarteum, iar în prezent eeste asistent universitar doctor în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Printre altele, a cântat ca solist cu Sinfonie Orchester Berlin, Orchestra Filarmonică a Thailandei (Bangkok), Orchestra Elveţiei de Est, Orchestra Filarmonică din Bad Reichenhall (Germania), Filarmonica Moldova (Iaşi), Filarmonica Transilvania (Cluj Napoca), Filarmonica de Stat Arad, Noua Orchestră Transilvană (Bistriţa).