„Scorul corect” i-a adus o minge

Fericitul câştigător ne-a declarat: „Particip pentru prima oară la un astfel de concurs, despre care am aflat pe Facebook. Sincer, nu credeam că o să câştig, dar iată că am fost inspirat, chiar dacă am trimis toate cele 48 de rezultate din faza grupelor înainte de startul competiţiei. Cât despre premiu, voi folosi mingea oferită de UTA să joc fotbal cu prietenii şi colegii de şcoală. Ţin cu Portugalia, pentru Ronaldo, la acest Campionat Mondial, iar Rusia cred că va câştiga această competiţie. M-a impresionat în primele două jocuri din grupă”.