„Scorul corect îţi aduce premii”, la final!

După zece runde palpitante întinse pe durata desfăşurării Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018, marţi, am pus punct concursului „Scorul corect îţi aduce premii”, odată cu festivitatea de premiere. Peste 100 de participanţi şi-au testat cunoştinţele fotbalistice într-un concurs organizat de Jurnal arădean și Aradon cu sprijinul partenerilor Hotel Parc Moneasa, UTA, Paradisul Copiilor și Hotel Iris.

Lista premianţilor

Câştigătorii de etapă au intrat în posesia unei mingi de fotbal oferită de UTA, după cum urmează: Mădălina Hulka (Arad), Darius David (Aluniş), Daniel Tal (Arad), Cristina Baciu (Iaşi), Florin Neacşu (Arad), Cosmin Rus (Arad), Claudia Neacşu (Arad), Nicu Gîlcă (Arad), Marius Iovici (Arad) şi Andrei Hulka (Arad).

Primul clasat în ierarhia generală, Daniel Dragoş (Arad) a câştigat marele premiu: un sejur pentru două persoane la Hotel Parc Moneasa. Pentru locul doi, Mădălina Hulka (Arad) a primit un LED TV oferit de Paradisul Copiilor, iar ocupantul ultimului loc de pe podium, Mircea Banci (Arad) a intrat în posesia unui prăjitor de sandvişuri oferit tot de Paradisul Copiilor. Clasaţi pe locurile 4-5, la egalitate, „stranierii” Cristina Baciu (Iaşi) şi Cristian Morândău (Bocşa) vor primi, prin poştă, la adresele indicate de dumnealor, câte un tricou şi o şapcă oferită de UTA. Clasaţi pe locurile 6, respectiv, 7, Ciprian Oneţ (Arad) şi Monica Kramer (Moroda) au primit câte o minge de fotbal UTA. În fine, cea mai inspirată dintre reprezentantele sexului frumos, Mădălina Hulka (Arad) a câştigat o cină romantică pentru două persoane oferită de Hotel Iris.

Opinii

„Nu sunt un obişnuit al pariurilor, dar concursul organizat de Jurnal arădean şi Aradon a fost unul captivant. Mă bucur pentru premiu, mulţumesc vouă, organizatorilor, şi celor de la Hotel Parc Moneasa” (Daniel Dragoş); „E prima oară când particip la un astfel de concurs şi am câştigat o minge, un televizor şi cina romantică. Şi am pierdut marele premiu pentru un singur punct” (Mădălina Hulka); „Mi-am dorit foarte mult sa fiu, la final, în primii 10 şi până la urmă am reuşit. A fost un concurs palpitant până în ultima etapă, felicit câştigătorul dar şi buna organizare a concursului (Monica Kramer); „Am mai câştigat cu JA şi Aradon în 2014, la mondialul din Brazilia, o minge şi un set de echipament sportiv şi mă bucur că perseveraţi cu astfel de concursuri” (Ciprian Oneţ).

Al 7-lea concurs

Primul concurs de pronosticuri fotbalistice organizat de Jurnal arădean şi Aradon a avut loc în anul 2012, sub denumirea „Dincolo de gazon”. În acelaşi an a avut loc „Euro 2012”, pentru ca anul 2013 să aducă două concursuri „Pariezi pe premiile JA”, unul primăvara şi altul toamna. În 2014, la CM Brazilia, aţi fost provocaţi să „Pariaţi pe premiile JA”, pentru ca la Euro 2016 să câştigaţi premii cu „Scorul corect îţi aduce premii”. În fine, al 7-lea concurs, tocmai s-a încheiat: „Scorul corect îţi aduce premii” la CM Rusia 2018.