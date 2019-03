Scriitorul George R. R. Martin a dezvăluit că nu cunoaşte modul în care se va încheia serialul “Game of Thrones”

Serialul “Game of Thrones” va reveni pe micile ecrane pe 14 aprilie cu ocazia ultimului sezon al său, cel de-al optulea. Autorul romanelor pe care se bazează acest serial fantasy mai are de scris încă două romane din seria “A Song of Ice and Fire”, ale căror titluri vor fi “The Winds of Winter” şi “A Dream of Spring”.

Există şanse foarte mari ca finalul serialului TV să fie complet diferit de modul în care se vor încheia cărţile scrise de George R. R. Martin în această serie literară.

Cel mai recent roman scris de George R. R. Martin în saga “A Song of Ice and Fire” s-a intitulat “A Dance With Dragons” şi a fost publicat în 2011. Următorul volum din serie, al şaselea, “The Winds of Winter”, era prevăzut iniţial spre publicare în 2016, însă nu a fost finalizat. Romanul încă nu are o dată oficială de lansare, dar, potrivit unor speculaţii, ar putea să apară în librării în 2019.

Sursa: Agerpres.