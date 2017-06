Scurtă poveste despre un viitor campion

Doar de curând a făcut 18 ani, dar trofeele nu le poţi număra pe degetele celor două mâini. La orice competiţie ia parte, aici, în România, e privit cu teamă de ceilalţi com­­petitori şi rareori, doar când bicicleta cedează, sau nervii sunt întinşi la maximum, nu se întoarce acasă, în Arad, cu premii. E unul dintre acei tineri cu care Aradul are şansa să se mândrească, care creşte şi promite şi mai mult. Şi, ca toţi cei care vizează performanţa, are totul bătut în cuie, un lucru care poate părea ciudat pentru un tânăr de vârsta sa: antrenor personal, ales cu grijă, după câteva încercări, antrenamente zilnice, o dietă de sportiv, un program de somn bine stabilit, nicio abatere (sau mai degrabă aproape nicio abatere) de la cele propuse pentru a ajunge campion. Şi pentru ca totul să fie aşa cum a visat, Vlad Păcurar, căci despre el este vorba, şi-a înfiinţat propria echipă: Sport Competition. Pentru că a pedala de unul singur pe dealuri şi munţi e frumos, dar când ai o echipă alături care să te motiveze şi să te susţină, e minunat.

Echipa

Ideea înfiinţări unei echipe a pornit pe la începutul anului, iar în primăvară deja erau pu­­se bazele acesteia. „În această primăvară am pus bazele e­­chipei Sport Competition. În echipa mea am ales să îmi fie alături 3 ciclişti lângă care am crescut pe bicicletă şi care vreau să mă ajute în creşterea performanţelor şi de acum înainte. Momentan suntem la început dar, în cea mai scurtă perioadă, datorită rezultatelor pe care le-am avut şi o să le avem, sper să ajungem cât mai sus”, spune Vlad Păcurar despre echipa sa „Sport Competition”.

O echipă pentru care s-au creat dotările necesare şi care nu mai are altceva de făcut decât să se antreneze, să participe la competiţii şi să aducă medalii pentru ea şi pentru Arad.

Progrese

Vlad Păcurar este deja, la 18 ani, un nume în lumea cicliştilor din România. Mai mult, anul acesta a participat la multe curse internaţionale de nivel UCI, „curse la care am obţinut locuri extrem de bune datorită progresului pe care l-am făcut în această iarnă”, mai spune tânărul ciclist.

Dacă nu ne credeţi pe cuvânt şi credeţi că suntem doar dornici să lăudăm o speranţă, vă spune că Vlad Păcurar este acum pe locul al doilea în Cupa Naţională.

Şi, vrea şi mai mult: „Săptămâna aceasta voi participa la campionatul naţional de şosea chiar dacă nu este disciplina mea de bază, acolo unde merg pentru a obţine victoria şi titlul de campion naţional”.

Ce spune tânărul Vlad despre el?

„De mic am făcut sport de performanţă, dar ciclismul îl practic de la vârsta de 14 ani. Anul acesta am trecut la un nivel superior, odată cu creşterea nivelului de antrenamente, datorită antrenorului meu, iar rezultatele s-au văzut încă de la începutul anului”, ne-a declarat Vlad Păcurar.

Şi viitorul?

„Pe viitor îmi propun să recuperez cât mai mult din ceea ce am pierdut în trecut la nivel de antrenamente şi în cel mai scurt timp să ajung acolo unde oricare ciclist îşi doreşte”, a concluzionat tânărul sportiv arădean. Şi, dincolo de dorinţe, performanţele par să bată la uşa lui Vlad Păcurar. Competiţiile curg în această vară, antrenamentele sunt serioase, iar echipa gata de luptă. Nouă nu ne rămâne decât să-i urmărim, pentru că e posibil să cunoaştem un campion şi echipa sa.