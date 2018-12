Se adună înfrângerile în coșul FCC ICIM    

Arădencele pregătite de sârbul Miljan Medved – deși pe statistica oficială de pe site-ul FR de Baschet apare doar numele profesorului Dan Moraru (!?) – au capotat în fața unei grupări care a venit la Arad, pentru meciul din preajma Revelionului, cu un lot de doar 7 jucătoare. Modesta tabelă de la Polivalentă a arătat, la final, scorul de 72-82 (18-24, 19-22, 17-17, 18-19), FCC ICIM suferind a 8-a înfrângere în cele 12 partide susținute în acest sezon. Cu 16 puncte acumulate, fetele de pe Mureș ocupă locul 5 în Grupa Roșie, la două „lungimi” de CSM Târgoviște – și ea victorioasă recent la Arad – și Olimpia Brașov.

Din tabăra gazdelor s-au remarcat pozitiv doar americanca Leeza Burdgess, autoare a unui „double-double”: 19 pct. (8/12 la aruncările din acțiune) și 10 recuperări, și clujeanca Marta Fodor, sub prestațiile de până acum fiind sârboaica Branika Hadzovic.

În celelalte jocuri ale rundei de la finele anului 2018 Sepsi Sf. Gheorghe vs. Phoenix Constanța 82-60 și CSM Târgoviște vs. CSM Satu Mare 78-74 (după două reprize de prelungiri).

Următoarea etapă este programată în 5 ianuarie, însă FCC ICIM are liber, datorită numărului impar de echipe, fetele Aradului revenind pe teren în 12 ianuarie, la Cluj-Napoca.

ICIM – Brașov 72-82

ICIM: Fodor 19 (2×3), Burdgess 19, Dzombeta 11 (1), Deura 11 (3), Hadzovic 6, Mercea 4 (1), Neagu 2.

Brașov: Bartee 19 (4), Pesovic 18 (2), Podar 13 (1), Al Ash Hab 12, Ferenczi 11 (1), Filip 9 (1).