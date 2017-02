Se anunţă destituiri la Spitalul Județean Arad

Se tot vorbeşte, în ultima perioadă, de existenţa unor probleme la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Domnule Şeran, ce puteţi face dvs. şi serviciul pe care îl conduceţi pentru remedierea acestor probleme?

ŞERAN. În primul rând inventariem problemele şi le expunem factorilor politici decidenţi care sunt constituiţi din Consiliul Judeţean, preşedintele Consiliului Judeţean şi aparatul executiv al Consilului Judeţean.

Care sunt problemele pe care le-aţi inventariat?

ŞERAN. Problemele sunt de două tipuri. Una e de natură investiţională, cu privire la imobilele în care funcţionează spitalul şi pentru care, în timp, am avut certitudinea că se poate legal investi. Altă problemă e de natura riscurilor la care sunt supuşi pacienţii şi cadrele medicale – care se referă la aspecte ce nu sunt neapărat de natura circuitelor medicale neconforme. De exemplu, o situaţie foarte delicată este cea în care avem o reţea de alimentare cu curent electric care nu este neapărat neconformă, dar pune în perciol viaţa pacienţilor şi a cadrelor medicale pentru că este veche şi subdimensionată pentru necesarul actual de aparatură. A treia problemă pe care am identificat-o şi pe care, prin intermediul serviciului nostru, am pus-o la dispoziţia conducerii Consiliului Judeţean, este relevată de alte organe de control care efectuează verificări în cadrul spitalului, şi anume Casa de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică. Sunt şi alte probleme de natură efectiv medicală, care pot conduce la evenimente mai mult sau mai puţin grave. Unele sunt simplu de rezolvat, necesită un efort financiar minim, altele sunt mai complexe.

Aţi identificat, cumva, la un control recent, riscul ca bolnavii internaţi în spital să rămână fără mâncare, iar spitalul fără serviciu de spălătorie?

ŞERAN. Acestea sunt probleme care ţin numai de administrarea spitalului, iar noi nu ne substituim managementului spitalului. Riscurile acestea există şi pot greva activitatea actului medical. Ceea ce cu siguranţă ne preocupă.

Dar nu vă puteţi limita doar la preocupare!

ŞERAN. Avem nenumărate semnale şi ne-am implicat activ pentru ca pacienţii să nu ajungă în situaţia să nu primească hrană. În ceea ce priveşte contractul de catering, pot să vă spun că în prezent se asigură hrană pentru pacienţi şi că, din discuţiile purtate cu Comitetul Director, s-au identificat soluţii pentru continuitatea acestui serviciu. Într-adevăr, este o problemă, a fost verificată, contractul este la limită şi, urmare a verificărilor pe care le efectuăm, vor fi propuse şi măsuri cu privire la sancţionarea unor persoane, dacă e cazul, sau cu privire la revocarea unor mandate.

La cine vă referiţi când vorbiţi despre persoanele care ar putea fi sancţionate sau ale căror mandate ar putea fi revocate?

ŞERAN. Răspunderea este solidară, a tuturor membrilor Comitetului Director pentru că toţi trebuiau să aibă o atitudine constantă şi comunicativă şi să ştie să identifice problemele şi să le rezolve la timp. Nu trebuia să mergem noi acolo să rezolvăm problemele de management intern. Nu am vrut să le subminăm autoritatea. Nu încheiem noi contractele. Spitalul e o unitate care funcţionează în mod autonom şi este autofinanţată pentru toată activitatea sa. Sprijinul Consiliului Judeţean vine financiar, pe anumite segmente reprezentând investiţii fie în echipamente medicale, fie în reabilitarea unor spaţii, fie pentru construirea unor unităţi noi. Revenind… pentru punerea în pericol a calităţii actului medical prin neasigurarea unor contracte externe de furnizare a diverselor servicii, în prezent se face o analiză şi vor fi propuse măsuri.

Cui aparţine decizia luării şi aplicării măsurii?

ŞERAN. În funcţie de calitatea în care a fost numită persoana asupra căreia se ia măsura. Dacă vorbim de manager, se face o evaluare conform Ordinului 112/2007 cu privire la criteriile de performanţă ale activităţii managerului, raportat la contractul de management pe care îl are încheiat cu Consiliul Judeţean, reprezentat de preşedintele Consiliului Judeţean. În cazul celorlalţi directori care fac parte din Comitetul Director, este vorba de o numire a lor interimară, cu posibilitate de revocare unilaterală de către Consiliul Judeţean.

Managerul Mirandolina Prişcă e în concediu medical…

ŞERAN. Da, doamna manager se află în concediu medical începând de luni, 30 ianuarie. Nu am fost notificaţi oficial, am fost notificaţi doar telefonic de către soţul doamnei, prin intermediul doamnei director medical, dr. Corina Crişan, şi printr-un email pe care l-am primit în cursul zilei de joi, 2 februarie. În email, doamna manager a explicat că situaţia ei este destul de gravă din punct de vedere medical şi, tocmai din acest motiv, nu a avut posibilitatea să ne notifice cu privire la incapacitatea temporară de a-şi desfăşura activitatea. Noi am încercat să o contactăm telefonic, dar avea telefonul închis. Conducerea spitalului este asigurată prin Comitetul Director şi doamna director medical Corina Crişan.