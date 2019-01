Se „coace” o echipă de baschet masculin!

BC Valbon Arad pare un club cu gânduri mari în peisajul sportului arădean, dornic să continue tradiția marelui West Petrom, echipă care la începutul acestui mileniu devenea dublă campionă a României la seniori. Cu trei echipe implicate în baschetul juvenil, categoriile Under 13, 14 și 18, clubul condus de profesoara Valeria Bondor este singurul din Arad care participă în competițiile masculine organizate de Federația Română de Baschet.

Echipa Under 18, pregătită de Bogdan Bondor, este prezentă în Grupa 1, cu 6 victorii și 5 înfrângeri, fiind clasată pe locul 4, ultimul care asigură calificarea în grupa valorică A. Aceasta este cea mai grăbită dintre echipe, urmând a debuta în noul an duminică, 13 ianuarie (ora 14.00), când la Sala Sporturilor „Victoria” sosește CSM Sighetu Marmației, locul 3 în clasament, cu un punct în fața arădenilor. Într-un alt meci găzduit în aceeași locație, LPS Bihorul Oradea (locul II) va juca cu gruparea din Maramureș, ora de start fiind 10.00.

Cum în acest an mulți dintre componenții formației arădene își încheie junioratul, dorința, încă ascunsă, este continuarea activității la un nivel superior și implicit formarea unei echipe care să reprezinte Aradul în prima ligă masculină. Ar fi o binevenită reapariție în elita sportului cu mingea la coș, după o pauză care a început în anul 2006…