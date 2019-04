Se deschide sezonul de vară la Ghioroc

O dată cu 1 mai, se deschide oficial sezonul de vară. Acest lucru se întâmplă şi pe „litoralul vestului”, mai precis la plaja Ghioroc. Chiar dacă deschiderea oficială este programată pentru data de 1 mai, terasele de pe malul lacului îşi vor deschide porţile pentru turişti încă din data de 27 aprilie. În ceea ce priveşte campingul de acolo, acesta va fi disponibil publicului începând cu data de 2 mai. Autorităţile locale şi cele judeţene spun că se lucrează de zor pentru ca vizitatorii să aibă parte de tot ceea ce îşi doresc. „S-a lucrat la montarea iluminatului ornamental, a umbreluțelor, a locurilor de joacă pentru copii și a campingului. Aducem și palmierii pe plajă și vom mai împrospăta nisipul de pe plajă”, a anunţat Corneliu Popi-Morodan, primarul din Ghioroc. Acesta a mai spus că lucrările la extinderea plajei sunt în curs, urmând să fie finalizate până la începutul lunii iunie. 3.500 de metri de plajă vor avea, în plus, cei care îşi vor petrece zilele calde de vară pe plaja de la Ghioroc.

Noi căbănuțe

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a anunţat că instituţia pe care o conduce va continua să dezvolte zona, devenită principala atracţie turistică a judeţului nostru. „Am insistat să dezvoltăm această zonă a județului Arad, deoarece are un potențial turistic foarte mare. Am promis că investițiile vor continua, pentru ca Ghiorocul să devină o stațiune care să atragă zeci de mii de turiști din toată țara. Sunt încântat că eforturile noastre s-au materializat într-un proiect iubit și apreciat și sunt convins că Plaja Ghioroc are un viitor frumos”, a spus Cionca. Acesta a mai anunţat că, în această perioadă, vor fi construite încă cinci căbănuțe în campingul existent deja. Reamintim faptul că, sezonul trecut, autorităţile au anunţat că aproximativ 100.000 de turişti au ajuns la plaja Ghioroc anul trecut.