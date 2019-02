Se întâmplă în România! Un câine a fost furat chiar din curtea stăpânilor

Patrupedul, pe nume Lord, ar fi fost furat de trei indivizi, din Luduș, la ora 23:48, iar întreg momentul a fost surprins de camerele de luat vederi ale casei.

Proprietarul a făcut plângere la poliţie și a postat un mesaj pe pagina Facebook, în speranța ca vreun internaut să-i recunoască pe făptași și astfel să își recupereze câinele.



„În seara de 13.02.2019, ora 23:48, cainele nostru, Lord, un labrador rasa pura, a fost furat de catre trei indivizi. Acestia au fost surprinsi de camerele de supraveghere, iar fata unuia dintre ei este vizibila. In cazul in care recunoasteti persoana, sau vedeti cainele, va rog sa ma contactati in privat. Mentionez ca fapta s-a intamplat in Ludus Mures. Telefon de contact 0745131151”, a scris bărbatul pe rețeaua de socializare.